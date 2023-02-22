Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росії потрібно залишити свої імперські амбіції. Наразі РФ дестабілізує багато країн по всьому світу, зокрема Україна зазнала цієї лобової атаки з боку Москви.

Про це він розповів в інтерв’ю CNN.

Він зауважив, що дії РФ — намагання відновити свої імперські амбіції, водночас вільний світ має змусити Росію припинити це.

Це наша позиція, і тому ми підтримуємо Україну, тому що ми вважаємо, коли Україна витримає ці напади Росії, то росіяни повинні будуть припинити ці імперські амбіції”.

Дуда перерахував країни, на які Росія намагалася впливати, зокрема Грузію, Молдову та Сирію. Він охарактеризував РФ як таку собі імперію, яка має колоніальні амбіції, хоче підпорядкувати собі інші народи та інші країни, хоче на цьому наживатися.

Анджей Дуда заявив CNN, що сучасна зброя є ключовою для захисту України від Росії. На запитання, чи це стосується навіть винищувачів, він відповів: “Якщо є така потреба, звичайно, так”.

МіГ-29 у нас ще є, українські льотчики готові ними керувати вже сьогодні. Питання в тому, коли українські льотчики будуть готові літати на сучасних літаках стандартів НАТО, таких як F-16, чи Mirage, чи французьких літаках, чи Eurofighter. Це питання, коли українські пілоти будуть готові до цього. Тому що підготовка набагато складніша і набагато довша [ніж підготовка танкіста]”, – додав він.

Польські танки Leopard “готові до відправки” в Україну, запевнив польський президент, додавши, що українські військові наразі навчаються в Польщі керувати ними.

За його словами, навчані армійці будуть готові “протягом місяця повернутися в Україну разом з танками”.

Проте Польща має “серйозні проблеми” з отриманням запчастин до танків із Німеччини, додав польський лідер.

Це не тільки у нас — ці проблеми досить поширені. Проблеми з Leopard є і в інших країнах, тому що у німців серйозна проблема із забезпеченням запчастинами. Ми не розуміємо цю ситуацію, але так воно і є. Проте наші Leopard сьогодні готові до відправки до України”, – зазначив Дуда.

Раніше у Міністерстві закордонних справ Польщі зазначили, що Варшава спорядить Україні 14 танків Leopard 2 протягом “найближчих двох-трьох тижнів” після завершення підготовки українських військ.

Також стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда закликав країни НАТО надати Україні післявоєнні гарантії безпеки – напередодні візиту до Варшави свого американського колеги, президента США Джо Байдена, – і у такий спосіб підтвердити підтримку Заходом Києва через рік від початку повномасштабної війни з Росією.