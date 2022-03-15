Про це повідомляє видання Bloomberg.
Загалом РФ має борг в іноземній валюті на суму близько 150 млрд доларів. Міністерство фінансів Росії видало розпорядження про виплату 117 млн доларів, але не вказало валюту. Аналітики припускають, що наразі є три подальших сценарії для країни-агресора:
- Росія тимчасово стримує кризу та виплачує відсотки за доларовими облігаціями у доларах;
- Частину боргу погасять у рублях, бо частина контрактів з облігацій передбачає таку можливість. Проте для більшості інвесторів цей крок означатиме дефолт;
- Росія не виплатить його взагалі. Тоді вона матиме пільговий період до 15 квітня, щоб виправити ситуацію. Якщо країна цього не зробить, то її чекає жорсткий дефолт, блокування фінансування, а інвестори втратять кошти.
Зазначимо, що аналітики припускали можливість дефолту або 16 березня, або до середини квітня. Введені санкції значно посилили його ймовірність. Основна проблема для них полягає в доларових та інших державних боргових зобов’язаннях на міжнародному ринку.
- Нагадаємо, на думку колишнього командувача армії США в Європі генерала Бена Годжеса, у РФ вистачить ресурсів для проведення наступальних операцій в Україні всього на 10 днів.
- Також держава-окупант РФ планує масові вирубки українських лісів – відповідний запит уже опубліковано на офіційному рівні.
- Багами долучилися до санкції проти РФ та Білорусі через напад на Україну. Центробанк заборонив підзвітним фінансовим установам проводити транзакції особам, яких торкнулися обмеження Заходу.
- Згідно з соціологічними дослідженнями, 56% українців переконані, що головною метою широкомасштабної війни РФ проти України є повне знищення українців як народу.