Для Росії може настати дефолт вже завтра. 16 березня РФ має виплатити відсотки за облігаціями на суму 117 млн доларів, але їхня невиплата чи оплата у рублях призведе до потенційної хвилі дефолтів.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Загалом РФ має борг в іноземній валюті на суму близько 150 млрд доларів. Міністерство фінансів Росії видало розпорядження про виплату 117 млн доларів, але не вказало валюту. Аналітики припускають, що наразі є три подальших сценарії для країни-агресора:

Росія тимчасово стримує кризу та виплачує відсотки за доларовими облігаціями у доларах; Частину боргу погасять у рублях, бо частина контрактів з облігацій передбачає таку можливість. Проте для більшості інвесторів цей крок означатиме дефолт; Росія не виплатить його взагалі. Тоді вона матиме пільговий період до 15 квітня, щоб виправити ситуацію. Якщо країна цього не зробить, то її чекає жорсткий дефолт, блокування фінансування, а інвестори втратять кошти.

Зазначимо, що аналітики припускали можливість дефолту або 16 березня, або до середини квітня. Введені санкції значно посилили його ймовірність. Основна проблема для них полягає в доларових та інших державних боргових зобов’язаннях на міжнародному ринку.