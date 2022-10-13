Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що РФ, ймовірно, активізувала нову інформаційну кампанію проти України. Кремль намагається зобразити Україну терористичною державою, щоб саму Росію не визнали державою-спонсором тероризму.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Експерти зауважили, що скоріш за все РФ розпочала нову інформаційну кампанію проти України. Росія намагається неправдиво зобразити Україну як терористичну державу. На думку експертів, таким чином Кремль хоче уникнути визнання Росії як державу-спонсора тероризму.

Зокрема напередодні кілька російських джерел зробили неперевірені заяви про затримання співробітниками Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії громадян України за нібито підготовку “терактів” у Свердловській, Московській та Брянській областях.

Російські військові оглядачі посилили цю риторику, звинувачуючи Україну в терористичних загрозах, закликаючи російську владу посилити процедури “контррозвідки” та офіційно визнати Україну терористичною державою.

Твердження про підготовку терористичних атак України на території Росії узгоджуються з ширшою спробою створити інформаційні умови для відповіді на спроби України офіційно визнати Росію терористичною державою, насамперед після нещодавніх масових атак на критично важливу українську інфраструктуру та житлові райони.

“Російський інформаційний простір також може створювати умови для виправдання подальших масованих ударів по українських тилах; хоча, як раніше оцінювало ISW, ця тактика є частиною російського способу ведення війни і, ймовірно, буде використана незалежно від інформаційних умов”, – зауважили експерти.

В ISW резюмували, що російська влада також може створювати умови для атак проти Росії під фальшивим прапором, які кваліфікуються як терористичні акти, здійснені Україною.