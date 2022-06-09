Російські окупанти намагаються відновити наступ на півдні Ізюма (Харківська область) після того, як ЗСУ зупинили їх просування у квітні.

Про це свідчать дані британської розвідки, які опубліковані у Twitter-акаунті міноборони Сполученого Королівства.

У британському відомстві наголосили, що наразі активні бої тривають у Сєвєродонецьку, однак за останні 48 годин Східна група військ РФ, ймовірно, активізувала зусилля для продовження наступу на півдні Ізюма.

Зазначається, що Східну групу російських військ на Ізюмському напрямку українські військові зупинили ще у квітні.

“Росія, ймовірно, намагалась відновити Східну групу військ після того, як вони зазнали дуже великих втрат у невдалому наступі на Київ. Але підрозділи Східної групи військ РФ, ймовірно, залишаються недостатніми”, – повідомили у розвідці Великої Британії.

У відомстві резюмували, що Росія прагне відновити темпи наступу, щоб просуватись до Сєвєродонецька та углиб Донецької області.