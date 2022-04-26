Російська пропаганда заявила, що в населеному пункті Карлівка (ОРДО) буцімто "націоналістичні батальйони замінували дамбу Карлівського водосховища". У такий спосіб ворог хоче або "прикрити" свій черговий воєнний злочин, або залякати місцеве населення.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації про РНБО України.

Подібну інформацію поширюють серед проросійських Telegram-каналів, які медійно супроводжують РФ у війні проти України. Водночас ворог уточнив: загроза підриву полягає у тому, що у зоні затоплення перебуватимуть 6 населених пунктів, загальна чисельність населення яких становить понад 10 тисяч осіб.