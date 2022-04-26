Про це повідомляє Центр протидії дезінформації про РНБО України.
Подібну інформацію поширюють серед проросійських Telegram-каналів, які медійно супроводжують РФ у війні проти України. Водночас ворог уточнив: загроза підриву полягає у тому, що у зоні затоплення перебуватимуть 6 населених пунктів, загальна чисельність населення яких становить понад 10 тисяч осіб.
“Такі інформаційні вкиди можуть бути інформаційно-психологічною операцією окупантів, однак зважаючи на характер ведення ворогом війни проти України, не можна повністю виключати можливості реалізації такого плану”, – наголосили в ЦПД.
- Нагадаємо, у США заперечили, що бояться запроваджувати санкції проти Аліни Кабаєвої.
- Міноборони РФ заявило, що Сполучені Штати Америки буцімто готують низку провокацій з застосуванням хімічної, біологічної чи ядерної зброї, щоб звинуватити російську армію. Якщо точніше, росіяни готуються вдарити по об’єктах критичної інфраструктури.