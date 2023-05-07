Уряд Росії анонсував, що у Пекіні відбудеться хода "Безсмертний полк". Її проведуть територією Посольства РФ у столиці Китаю.

Анонс опубліковано на сайті посольства РФ у Китаї.

“У межах святкування Дня Перемоги у Китаї відбудеться історико-патріотична акція “Безсмертний полк”. Щорічне проведення ходи в Пекіні стало доброю традицією, до якої приєднуються сотні людей, які бажають віддати шану учасникам Великої Вітчизняної війни. Цього року хода пройде територією Посольства РФ в Пекіні”, – йдеться в анонсі.

Хода відбудеться сьогодні, 7 травня, о 11:00. На територію Посольства пропускатимуть за паспортами.

До 2020 року “Безсмертний полк” традиційно проводився в одному з численних парків Пекіна. Після цього стався спалах COVID-19 та низка обмежень всередині країни. Після повномасштабного російського вторгнення хода проводилася на території посольства Росії під приводом дотримання встановлених урядом Китаю протиепідемічних заходів.

Оскільки встановленні карантинні обмеження вже скасовано — проведення пропагандистського маршу пов’язано з іншими міркуваннями, ніж турбота про здоров’я.

Зазначимо, що російське посольство в КНР є однією з найбільших дипмісій у світі. Комплекс будівель займає площу близько 16 га, де розташовано торгове представництво РФ, житлові будинки, середня школа, клуб, дитячий садок та спортивні майданчики.

Довідка. “Безсмертний полк” — російська пропагандистська громадська організація, зареєстрована 2011 року в Томську трьома журналістами. Організація проводить однойменні акції-марші з портретами та виступами та вшануванням учасників війни.