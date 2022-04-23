Про це повідомляє російське пропагандистське агенство “РИА Новости”.
Так звані “провокації” РФ анонсувала серед хімічних та біологічних об’єктів Харкова та Києва, а також на території Запорізької АЕС (що тимчасово окупована російськими солдатами). Ще під ударом може опинитися сховище радіоактивних відходів, розташоване у місті Кам’янське (Дніпропетровщина).
Як заявили пропагандисти, у такий спосіб США начебто “планують відповісти на успіхи РФ” під час війни проти України.
Своєю чергою, у Центрі протидії дезінформації при РНБО наголошують, що ворог у такий спосіб намагається нагнітати панічні настрої серед українців і вчиняти тиск на світову спільноту для зниження рівня підтримки України.
- Нагадаємо, за інформацією української розвідки, армія російських окупантів практично завершили перегрупування своїх військ і готова до масштабного наступу на Донецькому напрямку.
- Журналіст та кореспондент телевізійної програми журналістських розслідувань “Слідство.Інфо” Дмитро Реплянчук повідомив про те, що вдалось ідентифікувати понад 50 російських військових, які вчиняли злочини щодо мирних українців під час окупації окремих населених пунктів Київщини.