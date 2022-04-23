Міноборони РФ заявило, що Сполучені Штати Америки буцімто готують низку провокацій з використанням хімічної, біологічної чи ядерної зброї, щоб звинуватити російську армію. Якщо точніше, росіяни готуються вдарити по об'єктах критичної інфраструктури.

Про це повідомляє російське пропагандистське агенство “РИА Новости”.

Так звані “провокації” РФ анонсувала серед хімічних та біологічних об’єктів Харкова та Києва, а також на території Запорізької АЕС (що тимчасово окупована російськими солдатами). Ще під ударом може опинитися сховище радіоактивних відходів, розташоване у місті Кам’янське (Дніпропетровщина).

Як заявили пропагандисти, у такий спосіб США начебто “планують відповісти на успіхи РФ” під час війни проти України.

Своєю чергою, у Центрі протидії дезінформації при РНБО наголошують, що ворог у такий спосіб намагається нагнітати панічні настрої серед українців і вчиняти тиск на світову спільноту для зниження рівня підтримки України.