Про це повідомляє російське пропагандистське агенство “РИА Новости”.

Так звані “провокації” РФ анонсувала серед хімічних та біологічних об’єктів Харкова та Києва, а також на території Запорізької АЕС (що тимчасово окупована російськими солдатами). Ще під ударом може опинитися сховище радіоактивних відходів, розташоване у місті Кам’янське (Дніпропетровщина).

Як заявили пропагандисти, у такий спосіб США начебто “планують відповісти на успіхи РФ” під час війни проти України.

Своєю чергою, у Центрі протидії дезінформації при РНБО наголошують, що ворог у такий спосіб намагається нагнітати панічні настрої серед українців і вчиняти тиск на світову спільноту для зниження рівня підтримки України.