Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
Зазначається, що удар відбувся о 4:25 по підрозділу “Приморський Пасад”. Серед українських прикордонників є загиблі та поранені.
- Нагадаємо, повітряна ракета окупаційних військ Російської Федерації, випущена над Києвом, була збита українською протиповітряною обороною, одначе, потрапила в багатоквартирний будинок.
- Фахівці зі зброї вважають, що залишки російських боєприпасів на сході України свідчать про можливе використання касетних боєприпасів. Їх використання заборонено більшістю країн.
- В Україні за добу загинуло 800 одиниць живої сили окупаційних військ Російської Федерації.