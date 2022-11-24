Російська Федерація більше не зможе головувати в Комітеті всесвітньої спадщини Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова у Facebook.

“Продовжуємо звільняти UNESCO від російської окупації. Отримали чудову новину з Парижа про те, що Росія більше не головуватиме у Комітеті всесвітньої спадщини організації. І хоча держава-терористка продовжує залишатися членом Комітету, проте її роль зведена до мінімуму”, – зазначила Еміне Джапарова.

Вона також додала, що чергова 45-та сесія Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО мала відбутися ще влітку 2022 року в Казані. Проте Україна разом із численними партнерами серед держав-членів ЮНЕСКО поставила питання про недопущення проведення сесії на території держави-агресорки.

“Під час першого в історії виступу президента України перед членами Виконавчої ради Організації Володимир Зеленський висловив чітку позицію: терористам – не місце в Комітеті всесвітньої спадщини. Разом ми виграли черговий дипломатичний поєдинок. Виграли цей, виграємо і наступні”, – наголосила перша заступниця міністра закордонних справ України.

Цю новину також прокоментував міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко у Telegram: “Росія більше не головує у Комітеті всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Терористам – не місце в міжнародних організаціях, які створені, щоб зберігати мир”.

Зазначимо, що 23 листопада Європейський парламент ухвалив резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Більшість європарламентарів її підтримали.

Резолюцію підтримали 494 європарламентарі. Ще 58 були проти, а 44 – утрималися від голосування. Європейська народна партія (ЄНП) закликала ЄС розробити правову базу, яка забезпечить запровадження санкцій проти РФ.