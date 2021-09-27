Віцепрем'єр та заступник голови делегації України в ТКГ щодо Донбасу Олексій Резніков заявив, що Росія більше пропонує очні зустрічі в Мінську, та пояснив чому.

Про це йшлося в етері програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

Як відомо, Україна, ОБСЄ та Росія припинили очні зустрічі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі через пандемію і перейшла на формат відеоконференцій. Раніше зустрічі проходили в Мінську.

Ще влітку поточного року Росія виступу за відновлення очних зустрічей в Мінську, утім Україна відмовлялася, мотивуючи це тим, що Білорусь знаходиться під впливом РФ і в країні домінує антиукраїнська риторика.

За словами Резнікова, РФ використовувала питання щодо відновлення перемовин у Мінську для дискредитації і звинувачень у відході від домовленостей.

“Росіяни постійно намагаються звинуватити нас у так званому руйнуванні чи відходженні від Мінських домовленостей. І одна з тих спроб, тактична, яку вони роблять, під час перемовин у Тристоронній контактній групі – це спроба примусити нас очно поїхати в Мінськ вести перемовини. І кожен раз кажуть, що Україна не хоче зустрічатись в Мінську, а тому відмовляється від Мінську”, – сказав Резніков.

Утім тепер невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зруйнував образ Мінська, як незалежного посередника, і Росія припинила пропонувати зустрічі там.

“Ми вже точно в Мінськ ні за яких умов їхати не зможемо. І росіяни це зрозуміли. Тому що вони намагаються постійно звинуватити нас в так званому руйнуванні. Кожного разу кажуть, що Україна не хоче зустрічатися в Мінську. На останніх перемовинах, коли модератор запитав чи готові оффлайн зустрічатися, росіяни відповіли “так, ми готові, але в якомусь безпечному місці”. Тобто “Мінськ” вже не звучить з їхніх уст”, – зазначив Олексій Резніков.

Зауважимо, наразі Олексій Резніков очолює делегацію, оскільки Голова української делегації Леонід Кравчук проходить реабілітацію після операції.

В червні голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук виступив за те, аби перенести перемовини до нейтральної країни.