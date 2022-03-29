Російська Федерація зменшила кількість своїх вимог до України, які раніше ставила задля припинення широкомасштабної війни. За повідомленням ЗМІ, російські загарбники викреслили зі списку своїх умов пункти щодо "денацифікації" та "демілітаризації".

Про це повідомили у британській газеті Financial Times.

Видання, посилаючись одразу на 4-ьох наближених до переговорного процесу посадовців повідомило, що наразі основна вимога Росії до України – це відмова від вступу до НАТО.

Зазначається, що Кремль суттєво зменшив перелік своїх вимог до України. Зі списку зникло чимало умов, які ставились на початку широкомасштабного російського вторгнення.

До прикладу, Росія більше не хоче “денацифікувати” Україну. Також Москва не заперечуватиме членству України у Європейському Союзі. Взамін Україна повинна відмовитись від вступу до НАТО і за це Києву обіцяють нові гарантії безпеки.

Також серед вимог РФ залишається заборона розміщувати на території України військові бази інших країн та відмова від намірів розробки ядерного озброєння.

Водночас джерела британської газети зауважують, що деталі ймовірної мирної угоди між Україною та РФ ще не пропрацьовані.