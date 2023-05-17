Стабільна робота "чорноморської ініціативи" заблокована російською стороною. Так, за 41 тиждень роботи "зернового коридору" з 8 по 14 травня 2023 року жодне судно не пройшло інспекцію на вхід та жодне судно не зареєстроване для огляду на вхід.

Джерело: Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).

Як повідомляється, ще 60 суден знаходяться в очікуванні огляду. Відповідно, в морських портах вантажилися лише судна, які зайшли раніше. Росіяни практично зупинили можливість подальшого експорту української агропродукції морським шляхом.

За 41-ий тиждень роботи “зернового коридору” з 8 по 14 травня 2023 року через морські порти Одеської області було експортовано 550,3 тис. т агропромислової продукції, що на 36% більше відвантажень цим каналом, ніж тиждень тому.

Кількість кораблів, котрі були завантажені за цей тиждень, становила 13 одиниць, що на 2 судна більше попереднього тижня. Ці судна завантажені, але вони ще не пройшли необхідну інспекцію для продовження руху далі до клієнтів та очікують на неї. Такі обсяги, на жаль, залишаються одними серед найнижчих показників цього року.

Як пояснили в УКАБ, найбільші обсяги експорту протягом 41-го тижня роботи “зернового коридору” становили: кукурудза (50% експорту за цей період); пшениця (28%); ячмінь (13%).

Відтак, українська продукція попрямувала в країни Азії (Китай, Бангладеш та Туреччина), Африки (Єгипет, Судан) та Європи (Іспанія).

Додається, що всього з початку роботи “зернового коридору” з 1 серпня 2022 року по 14 травня 2023 року вдалося експортувати 30,2 млн т продукції АПК іноземним партнерам.

Варто зауважити, Україна не виключає, що “зерновий коридор” в межах “Чорноморської ініціативи” припинить своє функціонування 18 травня.

Нагадаємо, заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань, Координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс закликав Росію та Україну “погодити продовження Чорноморської зернової угоди” після того, як минулого тижня переговори зайшли у глухий кут.

“Після переговорів ситуація особливо не змінилася, і ми маємо досить суперечливу інформацію про зернову угоду і можливості продовження роботи коридору. Вихід Росії із Чорноморської ініціативи можливий. Це означатиме загострення ситуації не лише для України, але й для РФ. Своїм рішенням вони ускладнять собі свою майбутню переговорну позицію”, – заявила пані посол з особливих доручень МЗС Ольга Трофімцева.