Схоже, що РФ публікує неправдиві повідомлення про капітуляцію українських військ з метою "знеохотити українські сили та спонукати до капітуляції за допомогою дезінформації.

Про це пише Forbes з посиланням на слова американського чиновника.

За словами чиновника, Росія також може погрожувати членам сімей українських військових, якщо вони не здадуться.

Російські війська завдали сотень ракетних ударів по Україні з 24 лютого напали на країну через лінії просування поблизу Києва, північно-східного міста Харкова та тимчасово-окупованого Кримського півострова на півдні.

Читайте також: Холодна інформаційна війна: Як дезінформація перетворює населення на порохову діжку

Наразі українські військові чинять більший опір, ніж Росія, ймовірно, очікувала, і протиповітряна оборона країни неушкоджена, заявив 25 лютого високопоставлений представник оборони США.