Про це пише Forbes з посиланням на слова американського чиновника.
За словами чиновника, Росія також може погрожувати членам сімей українських військових, якщо вони не здадуться.
Російські війська завдали сотень ракетних ударів по Україні з 24 лютого напали на країну через лінії просування поблизу Києва, північно-східного міста Харкова та тимчасово-окупованого Кримського півострова на півдні.
Наразі українські військові чинять більший опір, ніж Росія, ймовірно, очікувала, і протиповітряна оборона країни неушкоджена, заявив 25 лютого високопоставлений представник оборони США.
- Нагадаємо, ворог поширює у соцмережах повідомлення про те, що о 23:30 сьогодні необхідно вимкнути всі електроприлади та до нуля знизити споживання в оселях, виявилось, що це фейк.
- У Міністерстві оборони України повідомили, що станом на 25 лютого кількість втрат з боку російських загарбників складає понад 1 000 військових.
- Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Київ не атакували настільки маштабно з 1941 року – провівши паралель з нацистською Німеччиною.