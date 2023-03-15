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Росія буде намагатися дістати залишки збитого ними безпілотника США

У Росії заявили, що спробують знайти залишки американського безпілотника MQ-9 Reaper, який збив російський винищувач Су-27. Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що БПЛА став доказом нібито "безпосередньої участі США у воєнних діях в Україні".

Середа, 15 березня 2023, 18:11
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Про це повідомили прокремлівські “Риа Новости”.

“Я не знаю, зможемо ми дістати чи ні, але те, що це робити треба, і будемо цим займатися, обов’язково”, — сказав він.

Крім того, він зробив цинічну заяву щодо війни Росії проти України. За словами Патрушева, інцидент показав, що США залучені до бойових дій, хоча Вашингтон постійно це заперечує.

“З приводу безпілотника – американці весь час кажуть, що вони не беруть участь у військових діях. Це чергове підтвердження, що вони беруть безпосередню участь у цих заходах”, — заявив Патрушев.

Також директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін заявив, що Росія має технічні можливості для підйому уламків.

“Ми досить докладно знаємо і розуміємо, які цілі в американців у зв’язку з розвідувальною діяльністю, використанням технічних засобів, і намагаємося виявити ті об’єкти і території, які для них становлять найбільший інтерес”, — додав Наришкін.

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