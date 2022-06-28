Головнокомандувач армією Великої Британії Патрік Сандерс висловив думку, що Росія буде становити ще більшу загрозу для Європи після війни в Україні. Він вважає, що Сполучене Королівство має швидко діяти, аби не бути втягнуто у війну.

Про це повідомило видання Sky News.

Патрік Сандерс заявив, що британська армія мобілізується не для того, щоб спровокувати війну. Його країна навпаки хоче запобігти війні.

За спостереженнями головнокомандувача, за всі роки діяльності він не бачив настільки явної загрози принципам суверенітету, демократії і свободи. Тому британська армія виступає союзником для України та готова відіграти свою роль.

“Простіше кажучи, загроза змінилася, і, оскільки загроза змінилася, ми будемо змінюватися разом з нею. Моє завдання – створити кращу армію з можливих. Ми не знаємо, чим закінчиться війна в Україні, але в більшості сценаріїв Росія буде представляти ще більшу загрозу європейській безпеці після України, ніж до неї”, – сказав він.

Водночас колишній чиновник НАТО Джеймі Ши назвав тактику Росії стосовно України прямим націлюванням на мирних жителів. Москва застосовує ракетні обстріли по житловій інфраструктурі, де немає військових об’єктів, для того, щоб тероризувати людей.

Подібна поведінка для НАТО свідчить, що РФ несе велику загрозу для Північноатлантичного Альянсу. Тому сили блоку перевели на вищий рівень швидкого реагування на війну.