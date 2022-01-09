Адміністрація Байдена оприлюднила нове рішуче попередження Росії щодо покарань, які їй можуть загрожувати, якщо вона продовжить погрози вторгнення в Україну.

Про це повідомляє американське інформаційне агентство АР.

Офіційні особи США висловили думку про можливість поступової зміни рішень щодо майбутньої стратегічної позиції Америки в Європі. Разом з тим, вони заявили, що Росія буде сильно вражена економічними санкціями, якщо вона втрутиться в Україну. На додаток до прямих санкцій проти російських організацій, ці санкції можуть включати значні обмеження на продукцію, що експортується зі США до Росії, і потенційно іноземну продукцію, що підпадає під юрисдикцію США.

Посадовці наголосили, що будь-які домовленості будуть залежати від того, щоб Росія припинила проявляти агресію на кордоні з Україною, і що жодні рішення не прийматимуться без згоди України чи НАТО.

І вони сказали, що немає шансів, що США зменшать свою військову присутність або арсенал у Східній Європі, як того вимагає Росія.

Посадовці заявляють, що у разі російського вторгнення в Україну “ми – у координації з нашими союзниками та партнерами – негайно завдамо серйозних і величезних витрат на економіку Росії, включаючи її фінансову систему та сектори, які вважаються критичними для Кремля”.

Окрім санкцій щодо енергетики та споживчих товарів, США та їхні союзники розглядають заборону на експорт до Росії передових електронних компонентів, програмного забезпечення та супутніх технологій, які використовують для американського обладнання. За словами чиновників, Росія може бути додана до найбільш обмеженої групи країн для цілей експортного контролю разом з Кубою, Іраном, Північною Кореєю та Сирією.

Вплив може поширитися на авіаційну електроніку, верстати, смартфони, ігрові консолі, планшети та телевізори.

Попри таку позицію, США і НАТО продемонстрували готовність шукати компроміси у відповідних питаннях.