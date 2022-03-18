Про це повідомляє CNN.

На нових супутникових знімках видно захисні берми навколо російської військової техніки поблизу Озери та авіабази Антонова.

У селах Здвижівка та Берестянка, далі на північний захід, також можна побачити додаткову російську військову техніку та деякі берми.

Фото: Maxar Technologies

ДОВІДКА. Земляний вал — оборонна споруда, високий насип зі схилом, що розташований зі сторони, ймовірного, нападу супротивника.