Про це повідомляє CNN.
На нових супутникових знімках видно захисні берми навколо російської військової техніки поблизу Озери та авіабази Антонова.
У селах Здвижівка та Берестянка, далі на північний захід, також можна побачити додаткову російську військову техніку та деякі берми.
ДОВІДКА. Земляний вал — оборонна споруда, високий насип зі схилом, що розташований зі сторони, ймовірного, нападу супротивника.
- Раніше Збройні сили України зібрали у російських окупантів черговий трофей. Цього разу воїни Сил спеціальних операцій забрали радіолокаційну станцію (РЛС) “Фара”.
- Також згідно з оцінкою військової розвідки Великої Британії, російські сили “намагаються проводити наступальні операції” через “постійний опір України”, з яким вони зіткнулися після їх неспровокованого вторгнення.
- Водночас очільники розвідувальної спільноти США запевнили, що російський президент Путін може продовжити наступ в Україні, попри військові невдачі та спричинені санкціями економічні труднощі.