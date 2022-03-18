Згідно з аналізом і супутниковими знімками Maxar Technologies, російські військові копаючи, будують земляні вали навколо своєї військової техніки на північний захід від Києва.

Про це повідомляє CNN.

На нових супутникових знімках видно захисні берми навколо російської військової техніки поблизу Озери та авіабази Антонова.

У селах Здвижівка та Берестянка, далі на північний захід, також можна побачити додаткову російську військову техніку та деякі берми.

ДОВІДКА. Земляний вал — оборонна споруда, високий насип зі схилом, що розташований зі сторони, ймовірного, нападу супротивника.