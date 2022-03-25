У Міністерстві оборони України заявили, що російській армії вдалося досягти успіхів у створенні сухопутного коридору між анексованим Кримським півостровом та частиною Донецької області.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

На Таврійському напрямку, на тимчасово окупованих територіях продовжується підготовка до встановлення маріонеткової влади, зокрема силами підрозділів Росгвардії. Також проводяться заходи щодо ізоляції залізничної станції Херсон.

Водночас Росії не вдалося здійснити блокаду Києва та виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Зокрема за даними Міноборони, Росія нарощує корабельний склад свого флоту в акваторії Азовського моря.