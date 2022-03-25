Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
На Таврійському напрямку, на тимчасово окупованих територіях продовжується підготовка до встановлення маріонеткової влади, зокрема силами підрозділів Росгвардії. Також проводяться заходи щодо ізоляції залізничної станції Херсон.
Водночас Росії не вдалося здійснити блокаду Києва та виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.
Зокрема за даними Міноборони, Росія нарощує корабельний склад свого флоту в акваторії Азовського моря.
- Раніше заступник начальника Генштабу РФ генерал-полковник Сергій Рудський заявив, що “перший етап” російського військового плану в Україні завершено. Тепер російські війська зосередяться на Донбасі.
- Водночас за підрахунками аналітиків, за місяць після повномасштабного вторгнення РФ в Україну українські війська “отримали” від РФ більше танків ніж втратили.
- Варто зазначити, що за даними Генштабу ЗСУ військово-політичне керівництво РФ не відмовляється від продовження війни проти України. Серед російських військ проводять пропагандистську роботу, яка нав’язує, що війну потрібно завершити до 9 травня 2022 року.