Російська теорія гібридної війни давно закликає до інтеграції інформаційних кампаній і військових операцій, причому перші іноді переважають над бойовою діяльністю.

Про це інформують аналітики Інституту вивчення війни.

Повідомляється, що Росія вміло проводила численні інформаційні кампанії протягом двох десятиліть, що передували повторному вторгненню в Україну в лютому 2022 року. Особливо це стосується тих, які підтримували Мінські угоди, де Німеччина та Франція визнали Росію посередником, а не воюючою стороною в Україні.

Зазначено, що адміністрація Байдена провела чудову та успішну контрінформаційну кампанію за кілька місяців до повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року та зірвала численні російські інформаційні кампанії, спрямовані на спонукання України до капітуляції, відокремлення України від Заходу та створення сприятливих умов для повторного вторгнення.

Крім того, адміністрація Байдена та Захід також припинили та зірвали контрольовані Кремлем медіа-операції в Сполучених Штатах і Європі з початку повторного вторгнення, через що Кремлю було важко проводити успішні інформаційні кампанії.

У результаті Москва не змогла досягти цілей, які переслідувала її кампанія перед повторним вторгненням. Проте Росія відновила здатність проводити окремі інформаційні кампанії на підтримку конкретних стратегічних цілей і адаптувати їх для пом’якшення невдач на полі бою та створення умов для майбутніх запланованих операцій.