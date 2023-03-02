Речниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила, що спостерігаються всі ознаки гібридної війни Росії проти Молдови. Вона наголосила, що ЗСУ готові до знешкодження потенційних загроз для України з боку Придністров'я.

Про це повідомили під час брифінгу Military Media Center.

“У Молдові зараз розквітають всі ознаки гібридної війни”, – заявила Наталія Гуменюк.

За її словами, у Молдові намагаються “розхитати соціально-політичний устрій”. Водночас спостерігаються спроби просувати пропагандистські наративи та звозити туди команди агітаторів.

“Усі ці заходи дуже свідомо сприймаються молдовським керівництвом, вживаються заходи для локалізації такої роботи”, – наголосила речниця.

Україна готова до можливих загроз з боку Придністров’я. Загрозу повністю виключати не можна, тому гіпотетично розглядають подібний розвиток подій.

“Але там перебувають демотивовані військовослужбовці, які звикли служити у полегшених умовах закордонного відрядження”, – сказала вона про російських військових, розташованих у Придністров’ї.

Можливі провокаційні обстріли з території Придністров’я. Крім того, на теренах так званої ПМР може бути лише кілька спецпідрозділів для диверсійної роботи.