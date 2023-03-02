Про це повідомили під час брифінгу Military Media Center.
“У Молдові зараз розквітають всі ознаки гібридної війни”, – заявила Наталія Гуменюк.
За її словами, у Молдові намагаються “розхитати соціально-політичний устрій”. Водночас спостерігаються спроби просувати пропагандистські наративи та звозити туди команди агітаторів.
“Усі ці заходи дуже свідомо сприймаються молдовським керівництвом, вживаються заходи для локалізації такої роботи”, – наголосила речниця.
Україна готова до можливих загроз з боку Придністров’я. Загрозу повністю виключати не можна, тому гіпотетично розглядають подібний розвиток подій.
“Але там перебувають демотивовані військовослужбовці, які звикли служити у полегшених умовах закордонного відрядження”, – сказала вона про російських військових, розташованих у Придністров’ї.
Можливі провокаційні обстріли з території Придністров’я. Крім того, на теренах так званої ПМР може бути лише кілька спецпідрозділів для диверсійної роботи.
- Російська Федерація створює напругу навколо Молдови та Придністров’я, аби відвернути увагу світу від широкомасштабної війни в Україні та для того, щоб продемонструвати хоч якусь “перемогу” для російського народу.
- Депутат від партії влади Молдови “Дія і солідарність” Оазу Нантой заявив, що Україна не розпочинатиме військових операцій на території Придністров’я. На його думку, Україна має право розглядати військовий сценарій, але не робитиме цього.
- Своєю чергою, прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан переконаний, що оперативну групу російських військ необхідно вивести з Придністров’я.
- 22 лютого президент Володимир Путін відкликав указ 2012 року, що частково підкріплював суверенітет Молдови у розв’язанні питання про майбутнє регіону Придністров’я – підтримуваного Москвою сепаратистського регіону, який межує з Україною, і де Росія тримає війська.