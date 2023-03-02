Про це повідомили під час брифінгу Military Media Center.

“У Молдові зараз розквітають всі ознаки гібридної війни”, – заявила Наталія Гуменюк.

За її словами, у Молдові намагаються “розхитати соціально-політичний устрій”. Водночас спостерігаються спроби просувати пропагандистські наративи та звозити туди команди агітаторів.

“Усі ці заходи дуже свідомо сприймаються молдовським керівництвом, вживаються заходи для локалізації такої роботи”, – наголосила речниця.

Україна готова до можливих загроз з боку Придністров’я. Загрозу повністю виключати не можна, тому гіпотетично розглядають подібний розвиток подій.

“Але там перебувають демотивовані військовослужбовці, які звикли служити у полегшених умовах закордонного відрядження”, – сказала вона про російських військових, розташованих у Придністров’ї.

Можливі провокаційні обстріли з території Придністров’я. Крім того, на теренах так званої ПМР може бути лише кілька спецпідрозділів для диверсійної роботи.