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Росія досі утримує вдовж українського кордону 80 тисяч військових та значну кількість техніки, – Хомчак

Попри заяви про відведення військ, Російська Федерація продовжує утримувати близько 80 тисяч військових на ділянках вдовж кордону з Україною.

Вівторок, 18 травня 2021, 19:52

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак на засіданні Військового комітету НАТО у форматі з Україною, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Він наголосив, що така кількість військових достатня для повномасштабного наступу Росії на Україну.

“Попри заяву міністра оборони РФ про повернення військ в місця постійної дислокації, Росія продовжує утримувати близько 80 тисяч особового складу і значну кількість озброєння і військової техніки біля різних ділянок кордону з Україною“, – заявив він.

Також Хомчак зазначив, що Росія перекинула в Азово-Чорноморський регіон кораблі та катери з метою посилення російського угруповання з Північного флоту і Каспійської флотилії.

“За нашими оцінками, згадане дозволяє Росії швидко наростити наступальні здібності угруповань своїх збройних сил для здійснення наступальних дій проти України”, – підкреслив головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, у Генштабі не виключає можливості того, що для посилення політичного та військового тиску на Україну, РФ може використати територію та інфраструктуру інших держав. Зокрема, він заявив про потенційну загрозу проведення запланованих на вересень спільних стратегічних навчань збройних сил Росії та Білорусі “Захід – 2021”.

  • 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України. Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).
  • 2 квітня президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.
  • Тим часом Росія продовжувала стягувати до тимчасово анексованого Криму та кордону з Україною більше військової техніки. Про це свідчать нові супутникові знімки.
  •  22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завершення “раптової перевірки” військ, під приводом якої РФ стягнула військові сили до кордонів України та в окупований Крим.
  • Згодом очільник Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко заявив, що Росія почала відводити частину військ з території тимчасово окупованого Криму, але не від східного кордону України.
  • Члени Європейського парламенту підготували проєкт резолюції, у якій просять Євросоюз ввести жорсткі санкції проти Російської Федерації у разі ескалації конфлікту на Донбасі та повномасштабного вторгнення військ в Україну.
Теги: Руслан Хомчак, Росія, Руслан Хомчак, стягування військ РФ, Україна

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