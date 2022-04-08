Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що Росія ракетним ударом по Краматорську й по сім'ях, які евакуюються, остаточно довела світові свою масову психічну недієздатність.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Радник Єрмака назвав найбільші країни Європи – Франція, Велика Британія, Німеччина – та США, які засудили черговий воєнний злочин Російської Федерації в Україні. Вони наголосили на потребі у запровадженні наступних санкцій, аби зупинити Росію.

“Франція устами міністра фінансів Ле Мера заявляє про готовність просто зараз піти на нафтове ембарго для РФ. Велика Британія устами Прем’єр-міністра Джонсона та Німеччина устами канцлера Шольца прямо говорять про потребу в терміновому закритті Європи для російського кривавого газу. Німеччина ж устами Президента Штайнмаєра каже про потребу в негайному створенні міжнародного трибуналу для початку процесів над російськими воєнними злочинцями, включно з Путіним”, – наголошує Михайло Подоляк.

Він також згадав нещодавню заяву президента США Джо Байдена. Зокрема, Байден оголосив про суттєве та проривне розширення військової допомоги Україні. “Зокрема, для негайного закриття неба від російських шалених ракет”, – додав радник Єрмака.

8 квітня росіяни завдали удару “Точкою У” по залізничному вокзалу Краматорська (Донецька область). У момент обстрілу на вокзалі знаходились тисячі людей, які намагаються евакуюватись із зони активних бойових дій. Внаслідок обстрілу загинули 50 людей, із них – п’ятеро дітей.