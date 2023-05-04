Про це повідомило Bloomberg.

Глава розвідки блоку НАТО Девід Кеттлер заявив, що Росія може націлитися на інфраструктуру в Європі та Північній Америці, що викликає занепокоєння.

“Ми дуже занепокоєні, що Росія може націлитися на підводні кабелі та іншу критично важливу інфраструктуру, намагаючись підірвати життя Заходу та отримати важелі впливу на ті країни, які надають підтримку Україні”, − зазначив він.

У квітні данські, фінські, шведські та норвезькі громадські мовники опублікували спільне розслідування, де йшлося, що військові та цивільні судна Росії картували інфраструктуру морського дна в Балтійському та Північному морях. Російське патрулювання в Атлантиці і через всю Атлантику є переважно на вищому рівні, ніж було останніми роками.

Зокрема в НАТО викликає побоювання військова стратегія Росії — швидке знищення критично важливої інфраструктури на ранніх стадіях конфлікту. Саме цю тактику РФ застосувала в Україні та продовжує це робити.

Члени НАТО намагаються краще захистити підводну критично важливу інфраструктуру після вибухів на газопроводах “Північний потік”. Інцидент підкреслив складність моніторингу об’єктів та виявлення нападників. Зокрема у НАТО прагнуть захистити підводні кабелі, на які припадає 95% інтернет-комунікацій і через які щодня здійснюються фінансові операції на суму приблизно 10 трильйонів доларів.

Також активно у цьому напрямку працює Китай. Проте у Пекіні більше зацікавлені у купівлі інфраструктури, ніж у тестуванні вразливостей інших. Ще існують загрози з боку терористів та інших груп, особливо там, де кабелі чи інфраструктура стикаються з землею.

Після вибухів на “Північних потоках” у Москві звинуватили “англосаксонських” союзників. На Заході ж припускали, що РФ сама причетна до інциденту.

Події останніх місяців за участі російських розвідувальних кораблів поблизу систем союзників посилили занепокоєння у НАТО. Наприклад, у Португалії заявляли, що у березні російське судно поблизу острова Мадейра було шпигунським кораблем. Він стежив за підводними кабелями та вимірював їх.