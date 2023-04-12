Відповідну заяву він опублікував у своєму Twitter.
Слова Кулеби стосуються поширеного у російських Telegram-каналах відео, де російські військові обезголовлюють українського полоненого.
Міністр порівняв Росію з терористичним угрупованням Ісламською Державою (ІДІЛ), зазначивши, що РФ навіть гірша.
“Це абсурд, що Росія, яка діє гірше за ІДІЛ, головує у Раді безпеки ООН. Російських терористів потрібно вигнати з України й ООН і притягнути до відповідальності за їхні злочини”, – написав голова МЗС.
Раніше Кулеба виступив проти головування Росії в Радбезі ООН, починаючи з квітня.
Зауважимо, що головування в Радбезі ООН щомісяця змінюється між його членами за чергою. У січні головувала Японія, у лютому – Мальта, у березні – Мозамбік, у квітні має головувати Росія, у травні – Швейцарія, у червні – ОАЕ.
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- Міністерство закордонних справ України відреагувало на висновки Моніторингової місії ООН щодо порушення прав людини під час повномасштабної війни, назвавши неприйнятним покладати відповідальність на жертву.