Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що відео зі стратою українського полоненого наголошує на необхідності виключити РФ з Ради безпеки ООН, не вона зараз головує.

Відповідну заяву він опублікував у своєму Twitter.

Слова Кулеби стосуються поширеного у російських Telegram-каналах відео, де російські військові обезголовлюють українського полоненого.

Міністр порівняв Росію з терористичним угрупуванням Ісламською Державою (ІДІЛ), зазначивши, що РФ навіть гірша.

“Це абсурд, що Росія, яка діє гірше за ІДІЛ, головує у Раді безпеки ООН. Російських терористів потрібно вигнати з України й ООН і притягнути до відповідальності за їхні злочини”, — написав голова МЗС.

Раніше Кулеба виступив проти головування Росії в Радбезі ООН, починаючи з квітня.

Зауважимо, що головування в Радбезі ООН щомісяця змінюється між його членами за чергою. У січні головувала Японія, у лютому — Мальта, у березні — Мозамбік, у квітні має головувати Росія, у травні — Швейцарія, у червні — ОАЕ.