Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив про готовність Росії відновити перемовини з США щодо гарантій безпеки та договору про скорочення стратегічних озброєнь.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За словами Рябкова, якщо у США готові до чергових перемовин, то Росія також готова говорити про гарантії безпеки. Окрім цього, у Кремлі готові також розпочати роботу над договором про скорочення стратегічного озброєння, який зараз “на паузі”. Усе залежить від Вашингтона, наголосив російський чиновник.

Він додав, що Росія не припиняла діалог з Америкою.

“Ми не виходили з діалогу, це Вашингтон його зупинив. Мабуть, вони думали, що цей діалог нам потрібен більше, аніж їм. Але це не так”, – зауважив Рябков.

Окрім цього Сергій Рябков повідомив, що Москва підготувала список персональних санкцій, у відповідь на антиросійські санкції США та Заходу. За його словами, скоро РФ оприлюднить свій список.

Довідка: уперше договір про скорочення стратегічних озброєнь між США та РФ був підписаний колишніми президентами Бараком Обамою та Дмитром Медведєвим у 2010 році. Чинності він набув у лютому 2011 року.

Цей договір передбачає обмеження стратегічного наступального озброєння для двох країн. Згідно з договором кожна країна повинна мати не більше 700 розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), балістичних ракет підводних човнів (БРПЧ) та важких бомбардувальників; не більше 1550 боєголовок розгорнутих на МБР, розгорнутих на БРПЧ та важких бомбардувальниках з ядерним озброєнням; та, загалом, 800 розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок МБР, БРПЧ та важких бомбардувальників.