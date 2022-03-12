Про це повідомляє американський телеканал CNN.
За словами Рябкова, якщо у США готові до чергових перемовин, то Росія також готова говорити про гарантії безпеки. Окрім цього, у Кремлі готові також розпочати роботу над договором про скорочення стратегічного озброєння, який зараз “на паузі”. Усе залежить від Вашингтона, наголосив російський чиновник.
Він додав, що Росія не припиняла діалог з Америкою.
“Ми не виходили з діалогу, це Вашингтон його зупинив. Мабуть, вони думали, що цей діалог нам потрібен більше, аніж їм. Але це не так”, – зауважив Рябков.
Окрім цього Сергій Рябков повідомив, що Москва підготувала список персональних санкцій, у відповідь на антиросійські санкції США та Заходу. За його словами, скоро РФ оприлюднить свій список.
Довідка: уперше договір про скорочення стратегічних озброєнь між США та РФ був підписаний колишніми президентами Бараком Обамою та Дмитром Медведєвим у 2010 році. Чинності він набув у лютому 2011 року.
Цей договір передбачає обмеження стратегічного наступального озброєння для двох країн. Згідно з договором кожна країна повинна мати не більше 700 розгорнутих міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), балістичних ракет підводних човнів (БРПЧ) та важких бомбардувальників; не більше 1550 боєголовок розгорнутих на МБР, розгорнутих на БРПЧ та важких бомбардувальниках з ядерним озброєнням; та, загалом, 800 розгорнутих і нерозгорнутих пускових установок МБР, БРПЧ та важких бомбардувальників.
- Нагадаємо, заступник міністра МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що конвої, які перевозитимуть до України зброю можуть бути атаковані російськими військами.
- Раніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден видав указ, яким заборонив експорт, продаж і постачання готівкових доларів у Російську Федерацію.