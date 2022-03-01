Загарбники готують провокацію з жертвами серед цивільних у Маріуполі та прифронтових містах.

Про це #Буквам повідомила пресслужба Національного корпусу.

У Нацкорпусі закликають мешканців Маріуполя та інших прифронтових міст бути уважними. Наразі кремлівські боти роблять масові вкидання про те, що окупанти готують так званий коридор, яким цивільні зможуть залишити місто.

Наразі загарбники лише нищать та вбивають по всій країні. Відомо, що готується чергова провокація з жертвами серед цивільних. Російські окупанти хочуть звинуватити українських військових у вбивстві мирних мешканців.

Для того, аби споживати перевірену інформацію, у Нацкорпусі просять довіряти лише офіційним українським джерелам — сайту міста і меру.

Такі ворожі “коридори” створюються для масових розстрілів. Мешканців прифронтових міст просять не виходити з дому або виходити тримаючи зброю, “Коктейлі молотова” з метою зупинки російського окупанта.