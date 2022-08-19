На думку аналітиків Інституту вивчення війни, у Росії почали створювати інформаційні умови, аби згодом звинуватити Збройні сили України в обстрілах Запорізької атомної електростанції.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

До такого висновку експерти дійшли виходячи з заяв, які напередодні зробив Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Росії генерал-лейтенант Ігор Кириллов.

За його словами, “українські війська готуються до провокації на Запорізькій АЕС”. Він додав, що вона повинна відбутись тоді, коли генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш буде з візитом в Україні.

Як додав Кириллов, ЗСУ начебто здійснять провокацію, аби потім звинуватити Росію у ядерній катастрофі та створити 30-ти кілометрову зону відчуження поблизу Запорізької АЕС.

Аналітики зауважили, що брифінг Кирилова співпав з повідомленням про те, що з території ЗАЕС почали вивозити російських співробітників, закликаючи не з’являтись на роботі 19 серпня.

“На кадрах з території ЗАЕС видно п’ять російських вантажівок дуже близько до одного з реакторів на АЕС у невизначену дату, що може свідчити про те, що російські війська створюють умови, щоб спричинити провокацію на станції та перекласти інформаційний наратив на Україну для будь-яких кінетичних подій, що відбуваються на території підприємства”, – резюмували експерти ISW.