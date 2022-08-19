Про це йдеться у щоденному звіті ISW.
До такого висновку експерти дійшли виходячи з заяв, які напередодні зробив Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Росії генерал-лейтенант Ігор Кириллов.
За його словами, “українські війська готуються до провокації на Запорізькій АЕС”. Він додав, що вона повинна відбутись тоді, коли генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш буде з візитом в Україні.
Як додав Кириллов, ЗСУ начебто здійснять провокацію, аби потім звинуватити Росію у ядерній катастрофі та створити 30-ти кілометрову зону відчуження поблизу Запорізької АЕС.
Аналітики зауважили, що брифінг Кирилова співпав з повідомленням про те, що з території ЗАЕС почали вивозити російських співробітників, закликаючи не з’являтись на роботі 19 серпня.
“На кадрах з території ЗАЕС видно п’ять російських вантажівок дуже близько до одного з реакторів на АЕС у невизначену дату, що може свідчити про те, що російські війська створюють умови, щоб спричинити провокацію на станції та перекласти інформаційний наратив на Україну для будь-яких кінетичних подій, що відбуваються на території підприємства”, – резюмували експерти ISW.
- За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, ймовірно, що 19 серпня російські загарбники влаштують провокацію на Запорізькій атомній електростанції.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав терміново припинити усі воєнні дії біля Запорізької атомної електростанції та вивести з її території військових й техніку.
- Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що готовий очолити делегацію МАГАТЕ для поїздки на найбільшу у Європі атомну електростанцію Запорізьку АЕС, яка зараз окупована росіянами.