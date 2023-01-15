Про це повідомило Головне управління розвідки України.

Розвідки зазначили, що РФ може найближчим часом вдатися до комплексного та масштабного вкидання фейкових новин. Вони спрямовані для підриву довіри до України з боку західних партнерів.

“Спецслужби країни-агресора планують від імені популярних західних видань звертатися до українських журналістів із пропозиціями надавати інформацію про стан української економіки, політичну ситуацію в державі та діяльність Збройних сил України”, — йдеться в повідомленні.

У ГУР закликали “журналістську спільноту уважно перевіряти джерела, з яких надходять пропозиції про співпрацю”.

Росія має намір домогтися зменшення військової допомоги Україні від іноземних партнерів. Зокрема агресор може зібрати інформацію про ЗСУ та військово-промисловий комплекс (ВПК).