Про це повідомило Головне управління розвідки України.
Розвідки зазначили, що РФ може найближчим часом вдатися до комплексного та масштабного вкидання фейкових новин. Вони спрямовані для підриву довіри до України з боку західних партнерів.
“Спецслужби країни-агресора планують від імені популярних західних видань звертатися до українських журналістів із пропозиціями надавати інформацію про стан української економіки, політичну ситуацію в державі та діяльність Збройних сил України”, — йдеться в повідомленні.
У ГУР закликали “журналістську спільноту уважно перевіряти джерела, з яких надходять пропозиції про співпрацю”.
Росія має намір домогтися зменшення військової допомоги Україні від іноземних партнерів. Зокрема агресор може зібрати інформацію про ЗСУ та військово-промисловий комплекс (ВПК).
- Згідно з інформацією розвідки Великої Британії, РФ підвищує вік призову на військову службу з 27 до 30 років з метою уникнення в публічному просторі “часткової мобілізації”, яка дуже тривожить населення.