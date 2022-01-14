Про це повідомив американський телеканал CNN.
У США є інформація, яка засвідчує, що Росія підготувала групу оперативників для проведення операції на сході України під фальшивим прапором, намагаючись створити привід для вторгнення, заявив американський чиновник.
США мають докази того, що оперативники навчаються ведення міської війни та використанню вибухівки для здійснення диверсій проти власних сил Росії.
Це звинувачення перегукується з заявою, оприлюдненою в п’ятницю Міністерством оборони України, в якій зазначено, що російські спецслужби готують провокації проти російських військ, намагаючись підставити Україну.
У четвер, 13 січня, радник з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу з журналістами натякнув на розвідку. Він ствердив, що розвідувальна спільнота США має інформацію про намір Росії сфабрикувати привід для вторгнення.
- За словами офіційного представника США в ОБСЄ Майкла Карпентера світ повинен готуватися до ескалації конфлікту на українському кордоні, а також до повномасштабного вторгнення. Тижневі переговори з Росією прогресу не показали, і “барабани війни звучать голосно”.
- 9 січня Росія заявила, що не піде на поступки під тиском США, і попередила, що цього тижня переговори щодо української кризи можуть закінчитися достроково. Своєю чергою, Вашингтон заявив, що проривів не очікується, а прогрес залежить від деескалації з боку Москви.
- Також у Києві на Михайлівській площі відбулася акція “Скажи Путіну Ні” – активісти закликають країни Заходу не піддаватися на ультиматуми Путіна та не йти на компроміси з РФ.
- Нагадаємо, російські війська дислокуються на кордоні з Україною у трьох точках. Кремль розробив операцію із залученням 175 тисяч військових, і повномасштабне вторгнення може початися уже цього місяця.
- 8 січня Адміністрація Байдена оприлюднила нове рішуче попередження Росії щодо покарань, які їй можуть загрожувати, якщо вона продовжить погрози вторгнення в Україну.