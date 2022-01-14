Американська розвідка заявила телеканалу CNN, що у Росії планують операцію, аби виправдати вторгнення в Україну.

Про це повідомив американський телеканал CNN.

У США є інформація, яка засвідчує, що Росія підготувала групу оперативників для проведення операції на сході України під фальшивим прапором, намагаючись створити привід для вторгнення, заявив американський чиновник.

США мають докази того, що оперативники навчаються ведення міської війни та використанню вибухівки для здійснення диверсій проти власних сил Росії.

Це звинувачення перегукується з заявою, оприлюдненою в п’ятницю Міністерством оборони України, в якій зазначено, що російські спецслужби готують провокації проти російських військ, намагаючись підставити Україну.

У четвер, 13 січня, радник з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу з журналістами натякнув на розвідку. Він ствердив, що розвідувальна спільнота США має інформацію про намір Росії сфабрикувати привід для вторгнення.