За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, РФ готується до епідемії холери у прикордонних з Україною областях. Враховуючи ці дані розвідники попередили про нові можливі провокації з боку країни-агресорки.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ГУР МОУ.

Зазначається, що головна державна санітарна лікарка Росії Анна Попова нещодавно підписала постанову “Про додаткові заходи щодо профілактики холери”. Особливу увагу у постанові приділили регіонам РФ, які межують з Україною – Брянському, Курському, Бєлгородському, Воронезькому, а також Ростовській області, Краснодарському краю та окупованому Криму.

Згідно з постановою, керівники територіальних управлінь федеральної служби з питань нагляду у сферах захисту прав споживачів та добробуту людини (“Роспотребнадзор”) повинні:

до 15 травня підготувати лабораторії для проведення досліджень на холеру; посилити контроль за торговельними об’єктами та місцями скупчення людей; проінформувати місцевих мешканців про заходи профілактики холери

до 1 червня забезпечити готовність медустанов до проведення протиепідемічних заходів та підготувати розрахунок необхідних для цього препаратів

В українській розвідці вважають, що наприкінці травня – початку червня 2022 року російська влада може вдатись до нових провокацій поблизу російсько-українського кордону.

Відповідальність за епідемію спробують перекласти на Україну, звинувативши державу у застосуванні так званої “біологічної зброї”.