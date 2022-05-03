Про це йдеться у повідомленні пресслужби ГУР МОУ.
Зазначається, що головна державна санітарна лікарка Росії Анна Попова нещодавно підписала постанову “Про додаткові заходи щодо профілактики холери”. Особливу увагу у постанові приділили регіонам РФ, які межують з Україною – Брянському, Курському, Бєлгородському, Воронезькому, а також Ростовській області, Краснодарському краю та окупованому Криму.
Згідно з постановою, керівники територіальних управлінь федеральної служби з питань нагляду у сферах захисту прав споживачів та добробуту людини (“Роспотребнадзор”) повинні:
- до 15 травня підготувати лабораторії для проведення досліджень на холеру; посилити контроль за торговельними об’єктами та місцями скупчення людей; проінформувати місцевих мешканців про заходи профілактики холери
- до 1 червня забезпечити готовність медустанов до проведення протиепідемічних заходів та підготувати розрахунок необхідних для цього препаратів
В українській розвідці вважають, що наприкінці травня – початку червня 2022 року російська влада може вдатись до нових провокацій поблизу російсько-українського кордону.
Відповідальність за епідемію спробують перекласти на Україну, звинувативши державу у застосуванні так званої “біологічної зброї”.
- Нагадаємо, ГУР МОУ опублікувало список священнослужителів Російської православної церкви, які співпрацюють із російськими пропагандистами та виправдовують війну.
- Також за даними української розвідки, країни-члени Організації договору колективної безпеки не бажають підтримувати РФ та брати участь у війні проти України.