Росія готується до наступного етапу свого наступу в Україні, заявив український військовий чиновник після того, як Москва заявила, що її сили посилять військові операції на "всіх оперативних напрямках".

Про це інформує міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Російські ракети завдали ударів по містах, де, за словами української влади, за останні дні було вбито десятки людей.

“Це не тільки ракетні удари з повітря і моря”, – заявив у суботу речник української військової розвідки Вадим Скібіцький. “Ми бачимо обстріли по всій лінії зіткнення, по всій лінії фронту. Йде активне застосування тактичної авіації та ударних вертольотів. Дійсно є певна активізація противника по всій лінії фронту… Очевидно, зараз йде підготовка до наступного етапу наступу”.

Українські військові заявили, що Росія, схоже, перегруповує підрозділи для наступу на Слов’янськ, символічно важливе місто, яке утримується Україною на сході Донецької області.

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що Росія зміцнює свої оборонні позиції в окупованих нею районах на півдні України.

Україна сторона заявила, що щонайменше 40 людей були вбиті в результаті російського обстрілу міст за останні три дні – війна все посилюється.

У п’ятницю ввечері від ракетного обстрілу міста Чугуїв Харківської області загинули троє людей, зокрема 70-річна жінка, ще троє отримали поранення, повідомив губернатор області Олег Синєгубов.

“Троє людей загинули, чому? За що? Тому що Путін збожеволів?” — сказала 83-річна Раїса Шаповал, збентежена мешканка, яка сидить серед руїн свого будинку.

На півдні понад 50 російських ракет “Град” обстріляли місто Нікополь (Дніпропетровська область), убивши двох людей, яких знайшли під завалами, заявив губернатор Валентин Резніченко.

Москва, яка називає вторгнення “спеціальною військовою операцією” з демілітаризації та “денацифікації” свого сусіда, кажучи, що використовує високоточну зброю для деградації військової інфраструктури України та захисту власної безпеки. РФ неодноразово заперечувала націлювання на мирних жителів.

Київ і Захід кажуть, що конфлікт є неспровокованою спробою відвоювати країну, яка вийшла з-під правління Москви після розпаду Радянського Союзу в 1991 році.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав військовим частинам активізувати операції, щоб запобігти українським ударам на сході України та інших контрольованих Росією територіях, де, за його словами, Київ може вразити цивільну інфраструктуру або жителів.

Його слова виявилися прямою відповіддю на те, що Київ назвав серією успішних ударів по 30 російських логістичних центрах і складах боєприпасів, використовуючи кілька реактивних систем залпового вогню, нещодавно поставлених Заходом.

У п’ятницю речник Міністерства оборони України заявив, що ці удари завдають шкоди російським лініям постачання та значно зменшили наступальний потенціал Росії