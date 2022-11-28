Про це повідомили в етері національного телемарафону.
За словами речниці оперативного командування “Південь” Наталії Гуменюк, українців попереджають про загрозу обстрілів.
“У Чорному морі з’явився за тривалий час, декілька діб не було, ракетоносій на бойовому чергуванні. Це надводний ракетоносій, який несе вісім ракет типу “Калібр” на своєму борту. Це говорить про те, що підготовка йшла”, – заявила Гуменюк.
У російських пунктах базування ворога знаходяться ракетоносії. Вони споряджені та можуть бути залучені протягом кількох годин.
“Треба усвідомлювати, що сигнали повітряної тривоги і тяжіння нашого ворога до своїх скреп і традицій може бути критичним. Цілком ймовірно, що початок тижня буде ознаменований такою атакою”, — сказала речниця.
Сьогодні на море спостерігається шторм, але ракетоносії здатні зробити пуски навіть за такої погоди.
Раніше представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону казав, що росіянам для масованого удару потрібно підготуватися близько тижня. Останній масований обстріл був 23 листопада.
“Ми розуміємо, що запаси високоточної зброї у Росії значною мірою виснажені, але є багато ракет і не високоточних, ми й бачимо, що за точністю вони особливо і не женуться. У багатьох випадках розліт в кілометр — це умовна “норма” і влучання навіть не в об’єкти інфраструктури, а в цивільні будинки, лікарні — це і є ознака косорукості російських ракетників і в цілому режиму РФ”, — зазначив Юсов.
Він додав, що у ворога ще багато ракет з систем С-300. Вони добивають до прифронтових міст як Запоріжжя, Харків, Миколаїв, Херсон та інших.
- 27 листопада російські окупанти завдали удару лініях електропередач, які живлять Херсон. Енергетикам вдалося полагодити їх за близько пів години.