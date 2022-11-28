Про це повідомили в етері національного телемарафону.

За словами речниці оперативного командування “Південь” Наталії Гуменюк, українців попереджають про загрозу обстрілів.

“У Чорному морі з’явився за тривалий час, декілька діб не було, ракетоносій на бойовому чергуванні. Це надводний ракетоносій, який несе вісім ракет типу “Калібр” на своєму борту. Це говорить про те, що підготовка йшла”, – заявила Гуменюк.

У російських пунктах базування ворога знаходяться ракетоносії. Вони споряджені та можуть бути залучені протягом кількох годин.

“Треба усвідомлювати, що сигнали повітряної тривоги і тяжіння нашого ворога до своїх скреп і традицій може бути критичним. Цілком ймовірно, що початок тижня буде ознаменований такою атакою”, — сказала речниця.

Сьогодні на море спостерігається шторм, але ракетоносії здатні зробити пуски навіть за такої погоди.