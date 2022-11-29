Експерти Інституту вивчення війни зауважили, що Росія ймовірно готується до нових ракетних обстрілів України. На думку аналітиків, метою нових атак буде "підтримка останніх темпів удару".

Про це йдеться у звіті ISW.

Експерти зауважили, що цього тижня, ймовірно, Росія завдасть новий масований ракетний удар по території України, про що раніше попередили президент України Володимир Зеленський та речниця ОК “Південь” Наталія Гуменюк.

Гуменюк 28 листопада повідомила, що у Чорне море на чергування заступив додатковий російський ракетоносій, що є ознакою підготовки РФ до нових обстрілів України протягом тижня.

Окрім цього російські військові оглядачі також наголосили на що авіаційне та морське угрупування РФ є свідченням нових масованих ракетних атак найближчими днями.

“Однак, через продовження деградації російського ракетного арсеналу в ході попередніх ударів, імовірно, що Росія прагне зберегти, а не посилити, поточний темп ударів по українській критичній інфраструктурі”, – резюмували аналітики.