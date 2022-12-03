За словами судноплавних брокерів і аналітиків, Росія таємно накопичила флот із понад 100 застарілих танкерів, щоб обходити західні обмеження на продаж російської нафти.

Про це повідомляє Financial Times.

За оцінками судноплавного брокера Braemar Росія, яка значною мірою покладається на іноземні танкери для транспортування своєї сирої нафти, додала понад 100 суден цього року шляхом прямих чи непрямих закупівель.

Енергетична консалтингова компанія Rystad зазначає, що Росія додала 103 танкери у 2022 році шляхом купівлі та перерозподілу суден, які обслуговують Іран та Венесуелу – дві країни, які перебувають під нафтовим ембарго Заходу.

Прагнення Кремля зібрати те, що нафтоперевізники називають “тіньовим флотом” Росії, є спробою подолати нові міжнародні обмеження на нафту країни. Серед них заборона ЄС на морський імпорт, яка набуває чинності в 5 грудня, і нове обмеження глобальної ціни в 60 доларів за барель.

Трейдери кажуть, що тіньовий флот допоможе зменшити вплив санкцій, однак не усуне їх.

Очікується, що санкції ЄС і G7 відріжуть Москву від значної частини глобального танкерного флоту, оскільки страховикам, таким як лондонський Lloyd, буде заборонено покривати судна, що перевозять російську нафту — незалежно від місця їх призначення — якщо вона не продається за обмеженням ціни.

Водночас в Росії заявили, що не матимуть справ з країнами, які дотримуватиметься стелі цін. Тобто, Кремль може відмовитись від постачання нафти за умовами, встановленими Заходом.

Натомість РФ прагне використати тіньовий флот, аби перевозити нафту до Індії, Китаю та Туреччини, які стали найбільшими покупцями російської нафти після того, як у Європі почали скорочувати постачання з Росії.

Анонімні покупки танкерів можна відстежити за великим збільшенням неназваних або нових покупців, які з’являються в реєстрах. Суднам, як правило, 12-15 років, і очікується, що вони будуть списані на металолом протягом наступних кількох років, сказав Ануп Сінгх, керівник відділу дослідження танкерів у Braemar.

“Це покупці, з якими ми, як давні брокери, не знайомі. Ми впевнені, що більшість цих суден призначені для Росії”, — сказав Сінгх.

Є підстави вважати, що у 2022 році оператори, пов’язані з Росією, придбали 29 супертанкерів, відомих як VLCC – дуже великих транспортних засобів для перевезення сирої нафти — кожен із яких здатний перевозити понад 2 мільйони барелів, повідомив Браемар Міжнародному енергетичному агентству під час презентації минулого місяця.

Росія, ймовірно, також додала 31 танкер розміром Suezmax, здатний перевозити близько 1 мільйона барелів кожен, і 49 танкерів Aframax, кожен з яких може перевозити близько 700 000 барелів, додав він.

Андрій Костін, голова російського державного банку ВТБ, здається, підтвердив це у жовтні, заявивши, що Росії необхідно витратити щонайменше 16,2 мільярда доларів на розширення танкерного флоту.

“Кількість суден, які Росії знадобиться для переміщення всієї її нафти, просто вражає Останніми місяцями ми бачили досить багато продажів неназваним покупцям, і через кілька тижнів після продажу багато з цих танкерів з’явилися в Росії, щоб взяти свій перший вантаж сирої нафти”, — сказав Крейг Кеннеді, російський нафтовий експерт із Центру Девіса Гарвардського університету, який стежив за нарощуванням російських суден.

Кеннеді поставив під сумнів те, чи будуть VLCC використовуватися Москвою, оскільки вони занадто великі для завантаження в російських портах, навіть якщо деякі з них можна буде використовувати для перевезення з корабля на корабель. Не всі судна, придбані анонімними або незнайомими покупцями, можуть бути для Росії, додав він.

Очікується, що Росія, як і раніше, зіткнеться з нестачею танкерів, і в перші місяці 2023 року їй буде важко підтримувати рівень експорту, що призведе до зростання цін, вважають аналітики.

Дефіцит може зрости, коли заборона ЄС пошириться на російське нафтопереробне паливо в лютому 2023 року, сказав Кеннеді. Росії знадобиться доступ до навіть більшої кількості танкерів, ніж зазвичай, оскільки тривалість кожної подорожі буде довшою, адже нафта, яка раніше продавалася в Європі, буде відправлена ​​новим покупцям в Азії.

Braemar очікує, що дефіцит російської нафти становитиме від 700 000 до 1,5 млн барелів на день. За оцінками Rystad, Росії не вистачатиме 60-70 танкерів, і очікується, що морський експорт впаде приблизно на 200 000 барелів на добу.

Загальні втрати Росії на ринку можуть зрештою досягти 600 000 барелів на добу, якщо Москва скоротить поставки нафти через трубопроводи до Європи, які не підпадають під санкції, до того, як у неї буде достатньо танкерів, щоб змінити їх маршрут, сказав Рістад.

“Росії потрібно понад 240 танкерів, щоб підтримувати поточний експорт”, — сказав Віктор Курилов, аналітик Rystad.

Кеннеді з Гарвардського центру Девіса додав, що можна придумати всілякі речі для обходу санкцій, однак в умовах обмеження Росії не вдасться експортувати нафту у таких масштабах, як раніше.