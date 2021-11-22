Сполучені Штати поділилися з європейськими союзниками розвідувальними даними, включаючи карти, які показують нарощування російських військ і артилерії для підготовки до швидкого, широкомасштабного прориву в Україну з кількох місць.

Про це повідомляє економічне видання Bloomberg.

НАТО отримало свіжі розвідувальні дані, які викликають занепокоєння США щодо можливих намірів президента України Володимира Путіна розпочати широкомасштабне вторгнення на територію України. Згідно з оцінкою військових експертів, російська сторона може зважитися на вторгнення на початку наступного року.

Згідно з найбільш вірогідним сценарієм, російські війська потраплять на територію України з Криму, Білорусі та російського кордону. Приблизно 100 батальйонів – 100 000 осіб російських військових розпочнуть наступ на Україну та захоплять велику територію для потенційно тривалої окупації.

Згідно з даними розвідки, приблизно половина цієї кількості тактичних груп уже на позиціях і що будь-яке вторгнення буде підтримуватися повітряною підтримкою.

Москва також призвала десятки тисяч резервістів у безпрецедентних для пострадянських часів масштабах. Вони пояснили, що роль резервістів у будь-якому конфлікті полягатиме в забезпеченні безпеки території на пізнішому етапі після того, як тактичні батальйони прокладуть шлях. Публічно ж Росія не оголошувала жодного великого призову резервістів.

НАТО не впевнені на всі сто відсотків, що вторгнення Росії відбудеться. І вони навіть не розуміють, чи серйозно налаштований Путін. Цього місяця держсекретар Ентоні Блінкен сказав: “Я не можу говорити про наміри Росії. Ми не знаємо, які вони”.