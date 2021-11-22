Про це повідомляє економічне видання Bloomberg.
НАТО отримало свіжі розвідувальні дані, які викликають занепокоєння США щодо можливих намірів президента України Володимира Путіна розпочати широкомасштабне вторгнення на територію України. Згідно з оцінкою військових експертів, російська сторона може зважитися на вторгнення на початку наступного року.
Згідно з найбільш вірогідним сценарієм, російські війська потраплять на територію України з Криму, Білорусі та російського кордону. Приблизно 100 батальйонів – 100 000 осіб російських військових розпочнуть наступ на Україну та захоплять велику територію для потенційно тривалої окупації.
Згідно з даними розвідки, приблизно половина цієї кількості тактичних груп уже на позиціях і що будь-яке вторгнення буде підтримуватися повітряною підтримкою.
Москва також призвала десятки тисяч резервістів у безпрецедентних для пострадянських часів масштабах. Вони пояснили, що роль резервістів у будь-якому конфлікті полягатиме в забезпеченні безпеки території на пізнішому етапі після того, як тактичні батальйони прокладуть шлях. Публічно ж Росія не оголошувала жодного великого призову резервістів.
НАТО не впевнені на всі сто відсотків, що вторгнення Росії відбудеться. І вони навіть не розуміють, чи серйозно налаштований Путін. Цього місяця держсекретар Ентоні Блінкен сказав: “Я не можу говорити про наміри Росії. Ми не знаємо, які вони”.
- Нагадаємо, головний редактор видання Insider Роман Доброхотов, яке співпрацювало з Bellingcat у розслідуванні стосовно спецоперації щодо “вагнерівців”, розповів, що їхні матеріали запросили як докази участі РФ у війні на Донбасі.