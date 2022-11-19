Експерти Інституту вивчення війни зауважили, що російська влада готується продовжувати мобілізацію у РФ навіть попри те, що зараз триває ще осінній призов. Це призведе до ще більшого навантаження на апарат формування збройних сил і лише зашкодить військовому потенціалу як призовників, так і мобілізованих.

Про це йдеться у звіті ISW.

Російські Telegram-канали 18 листопада активно обговорювали ознаки того, що Кремль готується до другої хвилі мобілізації, і розповсюдили зображення повістки про призов, яку отримав житель Санкт-Петербурга, якому нібито сказали з’явитися за мобілізацією в січні 2023 року, попри вказівки президента Росії Володимира Путін про офіційне завершення часткової мобілізації 31 жовтня.

Заяви про нову мобілізацію у грудні-січні також розповсюджували російські військові оглядачі.

18 листопада незалежне російське видання опублікувало розслідування, згідно з яким державні структури та підприємства продовжують готувати своїх працівників до мобілізації, відправляючи їх на різноманітні навчальні програми та навчальні курси, пов’язані з мобілізацією.

Інше російське видання зазначало, що Одинцовський гарнізонний військовий суд Московської області ненавмисно підтвердив, що мобілізація триває, навіть попри її формальне завершення.

Зазначається, що суд звинуватив мобілізованого у побитті свого командира 13 листопада “під час виконання ним обов’язків військової служби або у зв’язку з виконанням цих обов’язків під час мобілізації”, що свідчить про те, що суд діє за законом, тому що мобілізація все ще триває.

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Продовження таємних мобілізаційних зусиль і потенційна підготовка до іншої мобілізаційної хвилі разом із поточним осіннім циклом призову, ймовірно, додадуть значного навантаження на і без того переобтяжений російський апарат формування збройних сил.

Як раніше оцінювало ISW, Путін, ймовірно, наказав припинити часткову мобілізацію, щоб звільнити бюрократичні та адміністративні можливості для призову на 1 листопада.

Однак очевидно, що російська влада ніколи повністю не припиняла мобілізаційні зусилля, а це означає, що обмежена кількість мобілізованих новобранців все ще змушена проходити систему навчання в той самий час, коли призовники проходять власний цикл підготовки.

“Це, ймовірно, призведе до ще нижчої якості навчання як мобілізованих новобранців, так і військовозобов’язаних, оскільки вони конкурують за недостатній рівень підготовки. Чергова хвиля мобілізації в найближчі місяці лише погіршить ситуацію та, ймовірно, погіршить загальну якість російських військ, які будуть спрямовані на передову в Україні”, – резюмували експерти.