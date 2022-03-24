Про це повідомляє британська газета The Times.

У розпорядженні газети опинився лист співробітника ФСБ РФ, датований 21 березням, про плани окупантів щодо мирних жителів Херсону.

У листі йдеться, що Кремль більше не хоче “грати по-доброму” з жителями, які виходять на протести. Щоб понизити “градус протестів” окупанти планують вдатись до залякувань та терору.

Російські силовики заявляють, що якби їм вдалось відшукати лідерів протестів, то цих людей вони б миттєво ліквідували. Наразі мирних херсонців рятує тільки те, що окупанти не знають, хто є організатором мітингів проти окупації.

Водночас у ФСБ РФ побоюються, що насильство проти херсонців може спонукати людей до справжнього бунту, який доведеться “придушити масштабними боями”.

Видання, посилаючись на свої джерела у ФСБ РФ зауважує, що російським силовикам вже декілька днів надходять “накази зверху” знайти рішення по Херсону.

Одним із таких рішень може стати терор щодо мирних мешканців. Щоб зменшити протести російські окупанти готові до “суворих” методів розгону з застосуванням зброї, щоб завдати “важких поранень” окремим мітингувальникам.

Наступний етап терору полягатиме у звичному для окупантів методі – викрадення людей. Загарбники готові посеред ночі вриватись у домівки місцевих жителів, викрадати їх та вивозити до Росії.