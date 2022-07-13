У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони зауважили, що Росії не вдалось досягти початкової мети та окупувати всю Україну у короткі терміни, тому у Кремлі вирішили приєднати до РФ території, які вдалось тимчасово захопити.

Про це повідомили у пресслужбі ГУР МО з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Вадима Скібіцького.

За його даними, у законодавчому органі Росії, а також в російському уряді активно опрацьовують питання щодо можливої інтеграції тимчасово окупованих територій України до РФ.

“У політичному плані, економічному та територіальному. Як це буде відбуватись – ми подивимось ближче до осені. 11 вересня – це єдиний день голосування”, – наголосив Скібіцький.

Він додав, що всі заходи, які окупанти проводять на території Донецької, Луганської та Херсонської областей, свідчать про планову підготовку до “референдумів”,

Більш того, додав Вадим Скібіцький, вже зараз у РФ готують законодавчі ініціативи, які спрощуватимуть процедуру отримання громадянства, а також щодо інтеграції чи приєднання територій України до РФ.

Щодо можливого проведення мобілізації у РФ, то її проводитимуть лише у випадку, якщо РФ оголосить Україні війну, не прикриваючись терміном “спецоперація”.

“Путін не визнає те, що він не досяг своєї основної мети щодо окупації в короткі терміни, він продовжує так звану “спеціальну воєнну операцію” і не хоче визнати, що це – повномасштабна війна. І не тільки на території Луганської та Донецької областей, як він говорив, а це повномасштабна війна проти української держави, проти українського народу”, – резюмував Скібіцький.