Про це йдеться у дописі пресслужби ГУР МОУ.
Згідно з даними української розвідки, Росгвардія почала підготовку до блокування руху по Кримському мосту у бік Російської Федерації. Окрім цього Росія готується обмежити в’їзд до країни і паромною переправою, і авіасполученням півострова з РФ.
Формальне пояснення таких дій – боротьба з “українськими диверсантами”, які, за версією російської влади, “планують терористичні акти у РФ”.
Як зазначають у ГУР МОУ, таким чином Кремль намагається посіяти паніку серед росіян, які переїхали до Криму після 2014 року, а зараз намагаються втекти з півострова.
Відомо, що з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, росіяни активно намагаються залишити окупований Крим. У так званих “перших рядах” втікачів – сім’ї російських офіцерів, правоохоронців та представників окупаційної адміністрації міста Севастополь.
Розвідка повідомляє що вище вказані особи терміново продають нерухомість у Криму, міняють місце проживання та виводять з півострова бізнес й активи.
ГУР МОУ зазначає, що заблокувавши виїзд з Криму Путін, фактично, тримає у заручниках 600 000 росіян, які після окупації незаконно поселились на півострові, а тепер починають розуміти це.
- Нагадаємо, за інформацією ГУР МОУ в Україну почали прибувати групи бойовиків-найманців, які пов’язані з наближеним до Путіна російським пропагандистом та власником ПВК “Ліга” (Вагнер) Євгеном Пригожиним. Основне завдання злочинців – ліквідація вищого військово-політичного керівництва України.
- Відомо, що російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення від влади президента країни-агресора Володимира Путіна. Наразі вони підготували три можливих сценарії.
- Також у ГУР МОУ попередили, що держава-окупант Росія готує два варіанти ядерного шантажу. В обох випадках Росія має намір звинуватити в усьому Україну.