За даними Генерального управління розвідки Міністерства оборони України, президент РФ Володимир Путін готується заборонити виїзд громадян Росії з території тимчасово окупованого Криму.

Про це йдеться у дописі пресслужби ГУР МОУ.

Згідно з даними української розвідки, Росгвардія почала підготовку до блокування руху по Кримському мосту у бік Російської Федерації. Окрім цього Росія готується обмежити в’їзд до країни і паромною переправою, і авіасполученням півострова з РФ.

Формальне пояснення таких дій – боротьба з “українськими диверсантами”, які, за версією російської влади, “планують терористичні акти у РФ”.

Як зазначають у ГУР МОУ, таким чином Кремль намагається посіяти паніку серед росіян, які переїхали до Криму після 2014 року, а зараз намагаються втекти з півострова.

Відомо, що з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, росіяни активно намагаються залишити окупований Крим. У так званих “перших рядах” втікачів – сім’ї російських офіцерів, правоохоронців та представників окупаційної адміністрації міста Севастополь.

Розвідка повідомляє що вище вказані особи терміново продають нерухомість у Криму, міняють місце проживання та виводять з півострова бізнес й активи.

ГУР МОУ зазначає, що заблокувавши виїзд з Криму Путін, фактично, тримає у заручниках 600 000 росіян, які після окупації незаконно поселились на півострові, а тепер починають розуміти це.