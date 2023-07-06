Постійна представниця Великої Британії в ООН Барбара Вудворд заявила, що кожен раз перед продовженням "зернової угоди" Росія "грає на межі дозволеного" у питанні забезпечення продовольством людей у всьому світі.

Джерело: Anadolu Agency

За її словами, є сумніви щодо продовження “Чорноморської зернової угоди”, термін якої спливає 18 липня, через позицію російської сторони.

“Я не впевнена в її продовженні. Не знаю, чи входить це у плани Росії, але мені відомо, що ООН робить все можливе, і Велика Британія зробить все можливе”, – запевнила Вудворд.

Коментуючи обіцянку Росії надати безкоштовне зерно африканським країнам, вона сказала: “Я взагалі не сприймаю ці слова за чисту монету”.

Також під час пресконференції в ООН Вудворд підкреслила, що Росія зловживає своїм становищем в Раді Безпеки. Час тимчасового очільництва Великої Британії в Раді Безпеки Вудворд хоче використати, щоб розповісти про “численні військові злочини країни-агресорки”.

“Сильні країни нехтують своїми обов’язками, і ми прагнемо бути рушієм прогресу, щоб змінити це. Ми використаємо наше головування для того, щоб правда про військові злочини Росії була почута і ще раз закликати РФ припинити війну”, – додала пані посол.

При цьому вона наголосила, що для вирішення цих питань Велика Британія діятиме у співпраці з іншими країнами-членами ООН. Водночас амбасадорка додала, що Рада Безпеки потребує реформування і розширення. У цьому контексті Велика Британія підтримує залучення Індії, Бразилії, Німеччини, Японії та африканських країн до складу Ради.