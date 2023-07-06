Джерело: Anadolu Agency
За її словами, є сумніви щодо продовження “Чорноморської зернової угоди”, термін якої спливає 18 липня, через позицію російської сторони.
“Я не впевнена в її продовженні. Не знаю, чи входить це у плани Росії, але мені відомо, що ООН робить все можливе, і Велика Британія зробить все можливе”, – запевнила Вудворд.
Коментуючи обіцянку Росії надати безкоштовне зерно африканським країнам, вона сказала: “Я взагалі не сприймаю ці слова за чисту монету”.
Також під час пресконференції в ООН Вудворд підкреслила, що Росія зловживає своїм становищем в Раді Безпеки. Час тимчасового очільництва Великої Британії в Раді Безпеки Вудворд хоче використати, щоб розповісти про “численні військові злочини країни-агресорки”.
“Сильні країни нехтують своїми обов’язками, і ми прагнемо бути рушієм прогресу, щоб змінити це. Ми використаємо наше головування для того, щоб правда про військові злочини Росії була почута і ще раз закликати РФ припинити війну”, – додала пані посол.
При цьому вона наголосила, що для вирішення цих питань Велика Британія діятиме у співпраці з іншими країнами-членами ООН. Водночас амбасадорка додала, що Рада Безпеки потребує реформування і розширення. У цьому контексті Велика Британія підтримує залучення Індії, Бразилії, Німеччини, Японії та африканських країн до складу Ради.
- За даними розслідування OCCRP – платформи всесвітньої мережі незалежних медіацентрів і журналістів, та румунського центру RISE Project, у перші сім місяців повномасштабного вторгнення РФ третину зерна, що пройшло через румунський Халмеу та інші прикордонні пункти, експортували українські компанії із “сумнівною репутацією”, які звинувачуються в несплаті податків та інших злочинах.
- У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що не бачать підстав для продовження “Чорноморської зернової угоди” за посередництва ООН, термін дії якої закінчується 17 липня.
- З 26 червня Росія повністю зупинила реєстрацію нового флоту, що свідчить про наміри зірвати постачання продовольства на світові ринки.
- Можливий вихід Росії із “зернової угоди” матиме негативні наслідки для українського експорту; в Нацбанку попереджають про ймовірність посилення тиску на гривню.
- 28 червня міністр продовольства та сільського господарства Німеччини Джем Ездемір виступив проти запровадження окремими країнами Євросоюзу односторонніх заборон на імпорт сільськогосподарської продукції з України.