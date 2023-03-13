Росія та Китай "чітко" об'єдналися у пропаганді та дезінформації відносно російської агресії проти України, а Сполучені Штати та Захід не інвестували достатньо протягом багатьох років у протидію такій дезінформації, – заявив 13 березня високопосадовець Держдепу.

Про це повідомляє CNN.

Посадовець пояснив, що Сполучені Штати як країна, і Захід як суспільство повільно приймають і усвідомлюють, якою мірою Китай і Росія зробили операції в інформаційному просторі невіддільною частиною своїх національних цілей.

Так, Китай і Росія “витрачали десятки мільярдів доларів” на дезінформацію протягом багатьох років, тоді як США та Захід тільки починають боротися “як країна і як суспільство”.

“Я думаю, що про це говорили, але я не думаю, що ми ще вклали в це ресурси та енергію, які мали б. І це не означає, що люди не намагалися, – додавши, що тільки в останні роки ми всі побачили темний бік комунікаційних революцій у цифрових технологіях. – Тим часом росіяни та китайці, зокрема, працюють на темній стороні”, – наголосив він.

Американський посадовець зазначив, що війна РФ проти України допомогла пробудити Захід до цього питання, зауваживши, що “коли демократії прокидаються, як це було після вторгнення Росії в Україну, демократії демонструють свою силу, що розпочалося минулого року”. Проте, він все ж визнав, що Захід ще “не достатньо збудили”.

Натомість Москву та Пекін описують як такі, що мають “петлю зворотного зв’язку” для поширення неправдивих наративів про війну, і що “вони намагаються привернути все більше уваги, ділячись наративами”.

Посадовець припустив, що ці зусилля з дезінформації де-факто спонсоруються державою, оскільки “в Росії та Китаї основні медіаоперації добре узгоджені їхніми урядами”.

Він додав, що Глобальний центр взаємодії Державного департаменту, який відповідає за протидію іноземній дезінформації, опублікував звіт кілька років тому, в якому виявилося, що російський уряд “розповсюджує дезінформацію на найвищих урядових рівнях”, а “китайська система пропаганди діє на найвищі рівні влади”.

Зауважується, що голова Глобального центру взаємодії Держдепу вирушить до Східної Європи, “де проводяться операції, які повторюють і поширюють російську дезінформацію”, і спілкуватиметься з тамтешніми урядами щодо того, як “закрити це, або обмежити”.