У Сполучених Штатах закликали своїх громадян покинути території РФ, назвавши її "ворожим середовищем". Такі заяви пролунали після затримання журналіста The Wall Street Journal, якого звинуватили нібито у "шпигунстві".

Про це повідомляє CNN з посиланням на слова Кірбі.

Зазначається, що в адміністрації президента США Джо Байдена досі працюють над забезпеченням зустрічі із затриманим американським журналістом Еваном Гершковічем Wall Street Journal, якого утримують в російській в’язниці Лефортово в Москві.

Говорячи про звинувачення журналіста у шпигунстві, представники американської влади назвали їх “смішними” і “абсолютно безглуздими”.

“Ми не змогли отримати консульський доступ, і ніхто з нашого посольства не зміг зустрітися з ним. Звичайно, ми продовжуємо над цим працювати, доки не зможемо отримати консульський доступ, щоб самостійно переконатися, як у нього справи”, — сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі у коментарі CNN.

Нагадаємо, що раніше США застерегли своїх громадян від поїздок до РФ. У п’ятницю Кірбі наголосив, що ці рекомендації стосуються навіть журналістів, які працюють на території Росії.

“Американцям зараз не час бути в Росії. Якщо ви зараз у Росії — у справах чи у відпустці, будь-яка подорож — вам потрібно виїхати зараз. Це не найкраще місце для вас у Росії, навіть якщо ви працюєте журналістом. Росія зараз є ворожим середовищем для американських громадян. І вам пора їхати, якщо ви там”, — сказав Кірбі.

Крім того, керівники понад 30 інформаційних організацій по всьому світу підписали листа до російського посла в США Анатолія Антонова з вимогою звільнити ув’язненого кореспондента Wall Street Journal.

“Гершкович є журналістом, а не шпигуном, і його слід негайно звільнити без будь-яких умов”, — йдеться в листі, який підписали керівники Associated Press, The New York Times, The Washington Post, BBC, TIME, Euronews, Bloomberg News, Sky News, The New Yorker, The Economist тощо.

ДОВІДКА. 30 березня стало відомо, що ФСБ РФ “припинила протиправну діяльність” журналіста американського видання. У Росії стверджували, що Еван Гершкович “за завданням США збирав дані про одне з підприємств російського ВПК, які є державною таємницею”.

Американського медійника затримали у російському Єкатеринбурзі. Відкрито кримінальну справу про шпигунство, повідомили у ФСБ.