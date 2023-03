Про це повідомляє CNN з посиланням на слова Кірбі.

Зазначається, що в адміністрації президента США Джо Байдена досі працюють над забезпеченням зустрічі із затриманим американським журналістом Еваном Гершковічем Wall Street Journal, якого утримують в російській в’язниці Лефортово в Москві.

Говорячи про звинувачення журналіста у шпигунстві, представники американської влади назвали їх “смішними” і “абсолютно безглуздими”.

Нагадаємо, що раніше США застерегли своїх громадян від поїздок до РФ. У п’ятницю Кірбі наголосив, що ці рекомендації стосуються навіть журналістів, які працюють на території Росії.

Крім того, керівники понад 30 інформаційних організацій по всьому світу підписали листа до російського посла в США Анатолія Антонова з вимогою звільнити ув’язненого кореспондента Wall Street Journal.

“Гершкович є журналістом, а не шпигуном, і його слід негайно звільнити без будь-яких умов”, — йдеться в листі, який підписали керівники Associated Press, The New York Times, The Washington Post, BBC, TIME, Euronews, Bloomberg News, Sky News, The New Yorker, The Economist тощо.