Про це повідомляється на офіційному сайті Президента України.

Указом No 56/2022 Володимир Зеленьский постановив наступне:

  • увести в дію рішення РНБО від 30 грудня 2021 року “Про Стратегію забезпечення державної безпеки”
  • затвердити Стратегію держбезпеки
  • уряду України належить затвердити план дій щодо реалізації Стратегії забезпечення держбезпеки та забезпечити його виконання за участі суб’єктів державної безпеки
  • контроль за виконанням рішення РНБО та указом Президента України покласти на Секретаря Ради нацбезпеки та оборони України

Указ підписано 16 лютого 2022 року і від цього дня він набуває чинності.

Варто зазначити, що Стратегія забезпечення держбезпеки була ухвалена наприкінці 2021 року. Стратегія розрахована до 2025 року та визначає “реальні й потенційні загрози державній безпеці України” та як на них реагувати.

У блоці, де визначені загрози національній безпеці України вказана тільки одна держава — Російська Федерація та її окупаційні адміністрації. Також до загроз держбезпеці віднесли “окремі іноземні держави”, низький рівень добробуту населення, “олігархічні кола”, міжнародний тероризм тощо.