Про це повідомляється на офіційному сайті Президента України.
Указом No 56/2022 Володимир Зеленьский постановив наступне:
- увести в дію рішення РНБО від 30 грудня 2021 року “Про Стратегію забезпечення державної безпеки”
- затвердити Стратегію держбезпеки
- уряду України належить затвердити план дій щодо реалізації Стратегії забезпечення держбезпеки та забезпечити його виконання за участі суб’єктів державної безпеки
- контроль за виконанням рішення РНБО та указом Президента України покласти на Секретаря Ради нацбезпеки та оборони України
Указ підписано 16 лютого 2022 року і від цього дня він набуває чинності.
Варто зазначити, що Стратегія забезпечення держбезпеки була ухвалена наприкінці 2021 року. Стратегія розрахована до 2025 року та визначає “реальні й потенційні загрози державній безпеці України” та як на них реагувати.
У блоці, де визначені загрози національній безпеці України вказана тільки одна держава — Російська Федерація та її окупаційні адміністрації. Також до загроз держбезпеці віднесли “окремі іноземні держави”, низький рівень добробуту населення, “олігархічні кола”, міжнародний тероризм тощо.
- Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський запровадив в Україні День єднання
- Раніше Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти телеканалу “НАШ”.
- Також Президент України Володимир Зеленський підписав урядовий закон, що передбачає адміністративне покарання за зневажливу поведінку щодо суддів Вищого антикорупційного суду.