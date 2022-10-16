Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).
В ISW наводять інформацію з огляду на українські та російські Telegram-канали, які посилаються на джерела в Ірані. Можливо, що РФ уклала угоду з Іраном щодо постачання дронів, але невідомо на яку кількість.
Аналітики вважають, що російські військові малоймовірно будуть використовувати нові іранські дрони більш ефективно, ніж Shahed-136.
Стосовно Arash-2 відомо лише з даних Ірану, а достеменних відомостей про характеристики чи випробування цих БПЛА немає.
Міноборони Ірану звітувало, що дрони здатні літати до 2 тисяч кілометрів. Вони зазначали, що безпілотники можуть завдавати ударів по цілях на території Ізраїлю. Дрони-камікадзе можуть бути обладнані оптичними та тепловізійними сканерами. Можливо, що безпілотники здатні визначати випромінення радарів та вміють обходити системи ППО.
Arash-2 можливо запускати з платформи та контейнера, що дозволяє перевозити їх приховано або запускати з морських платформ.
- До Дня захисників і захисниць України UNITED24, monobank та волонтер Ігор Лаченков відкрили благодійний збір у 100 мільйонів гривень на системи протидії дронам під кодовою назвою “Ловець Шахедів”.
- Міністерство закордонних справ Франції заявило, що будь-яка передача іранських безпілотників Росії буде порушувати резолюцію Ради безпеки ООН, яка схвалила ядерну угоду 2015 року між Іраном і світовими державами.