Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

В ISW наводять інформацію з огляду на українські та російські Telegram-канали, які посилаються на джерела в Ірані. Можливо, що РФ уклала угоду з Іраном щодо постачання дронів, але невідомо на яку кількість.

Аналітики вважають, що російські військові малоймовірно будуть використовувати нові іранські дрони більш ефективно, ніж Shahed-136.

Стосовно Arash-2 відомо лише з даних Ірану, а достеменних відомостей про характеристики чи випробування цих БПЛА немає.

Міноборони Ірану звітувало, що дрони здатні літати до 2 тисяч кілометрів. Вони зазначали, що безпілотники можуть завдавати ударів по цілях на території Ізраїлю. Дрони-камікадзе можуть бути обладнані оптичними та тепловізійними сканерами. Можливо, що безпілотники здатні визначати випромінення радарів та вміють обходити системи ППО.

Arash-2 можливо запускати з платформи та контейнера, що дозволяє перевозити їх приховано або запускати з морських платформ.