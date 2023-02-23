До роковин повномасштабного вторгнення російські окупанти можуть готувати провокації на кордоні з Чернігівською областю.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Північ”.

Зазначається, в районі кордону з Чернігівщиною зафіксовано рух колон військової техніки без розпізнавальних знаків та з живою силою, яка одягнена у піксель, схожий на форму ЗСУ.

Таким чином Росія може готувати провокації, найімовірніше, з метою звинуватити Україну у порушенні територіальної цілісності.

В ОК “Північ” наголосили, сили оборони тримають ситуацію на Сіверщині під контролем і, на відміну від російських окупаційних військ, ніколи не вдавались до провокацій та не мають таких намірів.

“Кожен воїн дотримується загальноприйнятих правил ведення війни, не посягаючи на чужі території, а виключно захищає рідну землю від нахабного та підступного ворога”, – наголосили у командуванні.