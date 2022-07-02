На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Кремль починає готувати російську економіку до затяжної повномасштабної війни проти України.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Таку думку аналітики висловили на основі того, що 30 червня до російської Держдуми внесли поправку до федеральних законів щодо забезпечення ВС РФ.

Поправками пропонується запровадити “особливі заходи у сфері економіки”, які зобов’язують весь російський бізнес забезпечувати російські спеціальні військові та контртерористичні операції.

Поправками також забороняється російським підприємцям відмовлятись від держзамовлень на проведення спеціальних військових операцій.

Водночас запропоновані поправки дозволяють Кремлю змінювати контракти зі співробітниками та умови праці. До прикладу, змушувати співробітників працювати у нічний час доби чи у святкові дні.

У пояснювальній записці до поправок мовиться, що “спецоперація в Україні” виявила нестачу постачань, зокрема матеріалів, які необхідні для ремонту військової техніки.

Також у Кремлі наголосили, що посадовці повинні “концентрувати свої зусилля в окремих секторах економіки.

“Президент Росії Володимир Путні, ймовірно, мобілізує російську економіку і промисловість для підтримки військових дій, але ще не ухвалив паралельних заходів щодо повномасштабної мобілізації російської робочої сили”, – резюмували аналітики.