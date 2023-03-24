За даними британських розвідників, станом на середину березня 2023 року Росія, ймовірно, передислокувала щонайменше 1000 військових, які тренувалися на Обуз-Лєсновському полігоні на південному заході Білорусі.

Про це йдеться у Twitter міністерства оборони Великої Британії.

Водночас, зауважили фахівці, попри ймовірну передислокацію, жодної нової ротації військ не було помічено.

“Росія, найімовірніше, залишила наметове містечко на місці, припускаючи, що вона розглядає можливість продовження програми навчання”, – зауважили розвідники.

Експерти зауважили також, що той факт, що Росія вдалася до навчання свого особового складу під керівництвом набагато менш досвідченої білоруської армії, свідчить про те, наскільки російська “спеціальна військова операція” серйозно порушила систему навчання російських військових, адже інструктори здебільшого були розміщені в Україні.

“Росія, ймовірно, також розглядає продовження непрямої підтримки операції з боку Білорусі як важливий політичний сигнал”, – резюмували у британській розвідці.