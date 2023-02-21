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Росія, ймовірно, почала відчувати нестачу іранських дронів – Bloomberg

Згідно з оцінками європейських посадовців, російські запаси безпілотників іранського виробництва, здається, закінчуються. Їх застосування проти України значно скоротилося за минулі 10 днів.

Середа, 22 лютого 2023, 01:03
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Про це повідомляє Bloomberg.

До цього десятки безпілотників регулярно використовувалися проти української енергетичної інфраструктури, але більшість з них були збиті силами ППО країни. У грудні уряд в Києві заявив, що Росія отримала замовлення на 250 БПЛА від Ірану, не уточнивши джерело інформації.

Одне з джерел видання зазначило, що Росія постійно працює над отриманням більшої кількості безпілотників, а також інших військових постачань з Ірану та інших країн.

Обмеження постачання відбувається в той момент, коли війна РФ проти України наближається до річної позначки, а бойові дії в східних районах все сильніше “стопоряться”, попри посилення атак Москвою. РФ все більше покладається на безпілотники та ракети, щоб спробувати послабити критичну інфраструктуру по всій країні.

Затишшя може бути пов’язане з тим, що Росія зберігає запаси для майбутніх атак. Країни G7 та Європейський Союз прагнули перервати постачання, особливо зосереджуючись на компаніях в інших країнах і доступі Росії до будь-яких західних компонентів, які можуть бути використані у військових цілях.

ЄС вже обговорює санкції та експортні обмеження щодо семи іранських організацій, зокрема пов’язаних із Корпусом вартових ісламської революції, оскільки прагне посилити будь-яке потенційне ухилення від санкцій.

Ми пропонуємо, серед іншого, обмеження на експорт багатьох електронних компонентів, які використовуються в російських збройних системах, таких як безпілотники, ракети, гелікоптери”, — заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Раніше стало відомо, що Іран використовував човни та державну авіакомпанію для контрабанди нових типів передових БПЛА дальнього радіуса дії до Росії для використання у війні проти України.

Також журналісти повідомили, що в іранських дронах, які постачають Росії, модифікують вибухові боєголовки, щоб вони могли завдати максимальної шкоди об’єктам інфраструктури України.

Окрім цього, Москва і Тегеран реалізують плани з будівництва нового заводу в Росії, який потенційно міг би виготовляти щонайменше 6000 безпілотників іранської розробки для війни проти України, що є останньою ознакою поглиблення співпраці між двома країнами, заявили офіційні особи країни.

Під час візиту до США президент Ізраїлю Іцхак Герцог показав докази того, що РФ використовує іранські дрони в Україні. Він продемонстрував відповідні фотографії. Водночас реагуючи на заяви міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби щодо постачання зброї для РФ, речник МЗС Насер Канані акцентував на активному нейтралітеті Ісламської Республіки Іран щодо війни в Україні та заявив, що “емоційні заяви та голослівні звинувачення не допоможуть у розв’язанні питання”.

Теги: аналітика, виснаження запасів зброї рф, втрати рф, зусилля союзників, іранські дрони, нестача дронів, обмеження доступу, санкції

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