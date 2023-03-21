Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс бачить деякі ознаки того, що Росія, ймовірно, попросила Китай надати збройну допомогу, аби посилити повномасштабну війну проти України.

Про це інформує CNN.

“Ми не бачили жодних доказів того, що Китай постачає летальну зброю до Росії, але ми бачили деякі ознаки того, що на це був запит з боку Росії, і що це питання розглядається в Пекіні”, – заявив генсек НАТО.

А також додав, що Китай не повинен надавати летальну допомогу Росії. Адже надання допомоги РФ означатиме підтримку війни проти України.

У виданні зазначили, що ці коментарі генсека НАТО прозвучали під час зустрічі китайського президента Сі Цзіньпіна з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві.

Відколи Росія почала повномасштабну війну проти України, Пекін заявляв про неупередженість у конфлікті, але повторював риторику Кремля , звинувачуючи НАТО в конфлікті. Зокрема, Китай відмовився засуджувати повномасштабне вторгнення РФ та підтримав Москву фінансово, значно збільшивши закупівлі російського палива.

Єнс Столтенберг зауважив, що триденний візит Сі до Москви свідчить про тісніші зв’язки, що розвиваються між Китаєм і Росією в останні роки.

“Ми бачимо, як Китай і Росія зближуються у військовій сфері — спільні навчання, спільне патрулювання, військово-морське та повітряне патрулювання — в економічній сфері, а також у політичній та дипломатичній сфері. Тож зустріч у Москві є частиною тієї моделі, коли Китай і Росія все тісніше співпрацюють і будують все міцніше й міцніше партнерство”, – сказав Столтенберг.

Нагадаємо, що вчора, 20 березня, відбулася зустріч президента Росії Володимир Путіна з главою Китаю Сі Цзіньпіном, під час якої лідери двох країн обговорили пропозицію Пекіна щодо припинення вогню в Україні. Натомість, сьогодні, 21 березня, лідери двох країн знову зустрілися у межах триденного візиту Сі Цзіньпіна до Москви.

Візит Сі є поштовхом для Москви, оскільки вона намагається закріпитися у своїй повномасштабній війні проти України, яка триває вже понад рік. Проте Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що візит президента Китаю Сі Цзіньпіна до Москви свідчить про намір КНР забезпечити “дипломатичне прикриття” передбачуваних звірств Росії у війні проти України.

Хоча Китай намагався представити себе як потенційного “миротворця” у російсько-українській війні, візит Сі до Москви підкреслив дедалі тісніші відносини між РФ і Китаєм та їхній виклик Заходу.

Вчора переговори двох лідерів тривали понад чотири години. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін і Сі в понеділок обговорили пропозицію Китаю, яка закликає до деескалації та остаточного припинення вогню в Україні.

“Був дуже ґрунтовний обмін думками, серйозна розмова”, – сказав Пєсков.

Проте він відмовився надати додаткові подробиці, та порадив журналістам чекати спільної заяви у вівторок за результатами другого дня переговорів.

Своєю чергою, Блінкен наголосив: те, що президент Сі їде до Росії через кілька днів після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Путіна, свідчить, що Китай не відчуває необхідності притягнути Кремль до відповідальності за злочини, скоєні в Україні.

“І замість того, щоб засудити їх, він радше надасть дипломатичне прикриття для того, щоб Росія продовжувала вчиняти ті самі злочини”, – зазначив він.

Разом з тим, Блінкен зауважив, що “елементи” мирної пропозиції Китаю щодо війни відповідають зусиллям, які підтримають США.